Ça devenait de plus en plus clair et c’est bel et bien confirmé : le Canadien renonce à ses droits sur le gardien Frederik Dichow, selon deux sources près du dossier consultées par La Presse.

L’équipe détient ses droits jusqu’au 1er juin, soit jeudi. Sans contrat de la LNH avec le CH avant cette date, il deviendra donc joueur autonome.

Dichow, repêché au 5e tour (138e au total) en 2019, est un Danois qui évoluait en Suède depuis que le Canadien l’a réclamé. Il a passé la dernière saison à Frölunda, en première division suédoise, où il a montré une fiche de 8-7-0, une moyenne de 2,76 et une efficacité de ,899. Il était le gardien numéro 2 derrière le vétéran Lars Johansson.

Ce printemps, Dichow a représenté le Danemark au Championnat du monde. Il y a présenté un dossier de 3-2-0, une moyenne de 2,30 et une efficacité de ,911, avant de se blesser. Le Danemark s’est classé au 10e rang.

Comme Dichow évolue en Europe, le Tricolore avait quatre ans pour s’entendre avec lui.

Son cas a été scellé quand Jakub Dobes a signé son contrat d’entrée avec le Canadien en mars. À leurs trois derniers repêchages avec le CH, Marc Bergevin et Trevor Timmins ont repêché un gardien chaque année : Dichow, Dobes et Joe Vrbetic, sur qui nous reviendrons. Or, Dobes occupera vraisemblablement un poste à Laval l’automne prochain, et l’organisation n’entend pas amorcer la saison avec deux gardiens recrues dans la Ligue américaine. En cas de blessure avec le grand club, une recrue serait forcément rappelée, et on souhaite éviter de répéter la situation des dernières années, quand Cayden Primeau avait dû être rappelé sans être nécessairement prêt à faire le saut.

Le dossier Vrbetic

Le CH croyait aussi devoir prendre une décision au sujet de Vrbetic, repêché en 2021. Comme ce dernier est issu du hockey junior canadien, tout indiquait que l’équipe avait deux ans (donc jusqu’au 1er juin 2023) pour lui offrir un contrat.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Joe Vrbetic

Mais une obscure clause (dont on vous épargne les détails) dans la section 8,6 de la convention collective fait en sorte que le CH détiendra finalement ses droits pour quatre ans, soit jusqu’en 2025, comme s’il jouait en Europe ou dans la NCAA. La situation a été discutée entre l’équipe et l’agent cette semaine.

Cela dit, il serait étonnant qu’il fasse partie des plans de l’organisation, du moins à moyen terme.

Sélectionné au 7e tour (214e au total) en 2021, Vrbetic a passé la majorité de la saison dans l’ECHL, avec les Lions de Trois-Rivières, en plus de participer à quatre matchs avec le Rocket de Laval. Le géant de 6 pi 6 le faisait toutefois en vertu d’un contrat de la Ligue américaine.

Vrbetic a montré une fiche de 14-12-0 dans la capitale de l’industrie des pâtes et papiers, avec une moyenne de 4,05 et une efficacité de ,871.

Reste maintenant à voir avec qui Dobes travaillera à Laval. À l’heure actuelle, Samuel Montembeault et Jake Allen occupent les deux postes à Montréal, mais le numéro 3 de l’organisation, Primeau, doit désormais passer par le ballottage avant d’être cédé dans la Ligue américaine. Si Primeau est incapable de se tailler un poste au camp, l’équipe courra le risque de le perdre pour rien.

Le club pourra toujours se tourner vers le marché des joueurs autonomes, cet été, pour combler ses besoins à Laval.