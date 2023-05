Théo Rochette a inscrit deux buts, Zachary Bolduc a distribué deux aides, et les Remparts de Québec se sont imposés contre les Thunderbirds de Seattle, 3-1.

La Presse Canadienne

Thomas Milic a fini la rencontre en réalisant 19 arrêts pour les Thunderbirds.

Dans une rencontre avec très peu de pénalités (trois pour les Thunderbirds, contre deux pour les Remparts), les Remparts ont réussi à rester devant pendant presque toute la rencontre.

Rochette a donné rapidement le ton dans la partie en ouvrant le pointage après 54 secondes dans la première période. Bolduc et Charles Savoie s’offrent une mention d’aide sur l’action.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Théo Rochette a inscrit deux buts.

La rencontre ne s’est décantée que dans la toute fin du troisième vingt, ou Rochette a marqué 3 : 05 minutes avant la sirène pour donner un coussin d’avance aux Remparts

Les Thunderbirds ont pourtant fait tout leur possible offensivement afin d’égaliser, en tirant 36 fois au but dans la rencontre, contre simplement 22 fois pour les Remparts, mais ce n’est que 43 secondes plus tard que Nolan Allan a réduit la marque pour les Thunderbirds.

Charle Truchon parachève la victoire des Remparts avec un but dans un filet désert.

William Rousseau a arrêté 35 tirs dans la rencontre pour les Remparts.