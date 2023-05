PHOTO GARETH PATTERSON, ASSOCIATED PRESS

Pour la deuxième fois de leur très courte histoire, les Golden Knights de Vegas s’en vont en finale de la Coupe Stanley.

Les hommes de Bruce Cassidy ont sèchement envoyé les Stars en vacances, les battant 6-0 lundi, au American Airlines Center de Dallas. Vegas remporte ainsi la finale de l’Ouest 4-2.

Les Knights ont rendez-vous avec les Panthers de la Floride en finale, à compter de samedi. Les deux équipes viseront une première Coupe Stanley, à leur deuxième visite en finale. La différence étant que les premiers ont vu le jour sous l’actuel premier ministre Justin Trudeau, les seconds, pendant l’éphémère règne de Kim Campbell.

Pour ce retour en finale, les Knights ont justement été propulsés par ceux qui ont participé à l’inattendu parcours du premier printemps, celui de 2018. William Carrier a ouvert la marque, son homonyme suédois Karlsson a marqué deux fois, Jonathan Marchessault a aussi touché la cible, tandis que Shea Theodore, même blanchi, était de toutes les attaques.

Vegas compte six survivants qui étaient là à temps plein lors de leur saison inaugurale (Reilly Smith et Brayden McNabb sont les deux autres), une stabilité rarement vue dans la LNH. Ils ont certes ajouté des talents supérieurs à ces six-là depuis – nommément Mark Stone, Jack Eichel et Alex Pietrangelo – mais le déroulement de cette victoire décisive a souligné à gros traits l’importance des pièces d’origine.

Ce noyau compte d’ailleurs tout un palmarès, à défaut d’une bague de championnat. En plus de ses deux présences en finale, Vegas s’est arrêté en finale d’association à deux autres reprises. On devine que quelque part à Seattle, après un printemps prometteur, un propriétaire d’équipe souhaite en avoir autant pour son argent que Bill Foley.

Plus de détails à venir.