Matthew Seminoff a inscrit deux buts et une aide dans la rencontre, Logan Stankoven a quatre aides, et les Blazers de Kamloops ont largement dominé les Petes de Peterborough, avec une victoire de 10-2.

La Presse Canadienne

« Je savais que j’avais encore beaucoup à donner, personnellement, a expliqué Stankoven. Nous étions un groupe très concentré aujourd’hui et désireux de jouer de la bonne manière. C’est bien de sortir avec une grosse victoire comme celle-là. »

Les 10 buts des Blazers ont tous été marqués par un joueur différent, à l’exception des deux buts de Seminoff.

Dylan Ernst a réalisé 28 arrêts pendant la rencontre.

Les Blazers ont bien plus tenté leur chance au but que les Petes, puisqu’ils ont frappé 49 fois, contre 30 pour leur adversaire.

« J’ai trouvé que les gars étaient vraiment concentrés aujourd’hui, s’est félicité le patron du banc des Blazers, Shaun Clouston. Ils n’ont pas fait n’importe quoi. Dès la première mise en jeu, nous voulions nous lancer dans les mises en échec… et j’ai trouvé que les gars ont fait un super boulot. »

Liam Sztuska a arrêté 22 tirs sur 27 tentatives en 30 minutes de rencontre. Michael Simpson lui a succédé dans la partie et a arrêté 15 tirs.

Les Blazers ont commencé très fort avec l’ouverture du pointage par Ryan Michael après 5 : 14 dans le premier vingt.

Fraser Minten a ajouté un but quatre minutes plus tard en supériorité numérique.

À 13 : 18 minutes de jeu, Ashton Ferster a donné un bon coussin d’avance aux Blazers, en faisant passer le pointage à 3-0, avec une mention d’aide pour Shea Van Olm et Jakub Demek.

Pendant la deuxième période, Seminoff a inscrit un but en supériorité numérique après 35 secondes. Dylan Sydor, Logan Stankoven et Demek ont ajouté trois buts supplémentaires en sept minutes, avant qu’Hayes ne réduise le score pour les Petes, aidé par Brennan Othmann et Samual Mayer.

Enfin, dans la troisième période, Connor Levis a marqué après 1 : 55 de jeu, Seminoff a ensuite inscrit son deuxième but de la rencontre, et Ryan Hoffer a parachevé le festival offensif des Blazers.

Quinton Pagé a ajouté un dernier but à 23 secondes de la sirène pour les Petes.