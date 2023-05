James Malatesta s’est offert un tour du chapeau, et les Remparts de Québec s’imposent face aux Blazers de Kamloops dans un match prolifique en buts, sur le score de 8-3.

La Presse Canadienne

Kassim Gaudet a inscrit deux buts dans la rencontre, Nathan Gaucher, Théo Rochette, et Zachary Bolduc ont ajouté un but chacun dans le succès des Remparts. Justin Robidas a distribué trois aides, et Pier-Olivier Roy a ajouté deux aides.

William Rousseau a arrêté 27 tirs dans la partie.

Matthew Seminoff, Daylan Kuefler et Caedan Bankier ont inscrit un but pour les Blazers, et Logan Stankoven a distribué trois aides durant la partie.

Dylan Ernst a joué toute la rencontre pour les Blazers, et a réalisé 25 arrêts dans la rencontre.

Les Remparts de Québec ont frappé 17 fois au but dans le deuxième vingt, contre seulement six tentatives pour les Blazers, et ont inscrit quatre buts pendant cette période. Dans toute la partie, les Remparts ont tiré 33 fois, contre 30 pour les Blazers.

Le prochain match des Remparts aura lieu le 29 mai prochain, à 21 h.