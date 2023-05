(New York) Le capitaine des Stars de Dallas Jamie Benn aura une audience devant le Département de la sécurité des joueurs de la LNH, a annoncé l’organisation par l’entremise de son compte Twitter mercredi matin.

La Presse Canadienne

Benn et l’attaquant des Golden Knights de Vegas Mark Stone, tous deux capitaines, sont entrés en collision près de la ligne bleue au début du match no 3 de la série finale de l’Association Ouest, mardi soir.

Stone a chuté et Benn lui a porté un violent double-échec, l’atteignant près du cou. Benn a été expulsé 1 : 53 après la mise au jeu initiale.

Après la rencontre, l’entraîneur-chef des Stars Peter DeBoer a tenté de faire amende honorable.

« Disons les choses comme elles sont. Il a fait une erreur. Il se sent vraiment mal à propos de ça. Je ne pense pas que quiconque dans le bâtiment se sente plus mal que lui à ce sujet, a dit DeBoer. Je ne vais pas en rajouter, il a été un leader ici pendant toute sa carrière, et il est un leader tous les jours sur et en dehors de la glace… Heureusement, Mark Stone va bien, et nous devons vivre avec les conséquences. »

Les Stars ont éventuellement perdu la rencontre 4-0, et accusent maintenant un déficit de 3-0 contre les Golden Knights dans la série finale de l’Ouest. Le prochain match aura lieu jeudi soir.