Le capitaine des Stars de Dallas, Jamie Benn, a déclaré mercredi qu’il aurait aimé ne pas avoir utilisé son bâton « comme point d’atterrissage » lorsqu’il a vicieusement frappé Mark Stone au visage, alors que ce dernier était au sol. L’incident est survenu dans le troisième match qui portait la série à 3-0 en faveur des Golden Knights, en finale de l’Ouest.

stephen hawkins Associated Press

Benn a été invité à s’expliquer plus tard dans la journée par les responsables de la sécurité de la LNH et risque d’être suspendu.

« C’est arrivé dans l’intensité du moment. Je dois être plus responsable avec mon corps et mon bâton, a déclaré Benn. C’était ma première présence d’un match à domicile, alors que vous êtes plutôt nerveux et que vous êtes menés 1-0, et vous voulez essayer de relancer votre équipe. Les émotions sont fortes et, vous savez, c’était juste un jeu malheureux. »

Vegas a marqué sur l’avantage numérique qui a suivi, doublant ainsi son avance, avant de s’imposer 4-0 mardi soir. Le quatrième match aura lieu jeudi soir et permettra aux Knights d’accéder à la finale de la Coupe Stanley pour la deuxième fois en six saisons.

« Je n’ai pas aimé ce qui s’est passé, mais cela a été géré de la bonne manière et nous sommes restés concentrés en tant qu’équipe », a déclaré Stone.

Les Stars espéraient jouer un bon troisième match, mais au lieu de cela, les Golden Knights ont marqué trois fois avant la huitième minute pour chasser le gardien Jake Oettinger. Tout cela au cours d’une soirée remplie de pénalités décevantes et même de partisans qui ont jeté des débris sur la glace.

Aucun des deux capitaines ne s’est exprimé après le troisième match, mais tous deux ont parlé aux journalistes mercredi.

Stone s’est dit « un peu surpris » que ce genre de jeu se produise au moment où il s’est produit.

« C’était tôt dans le match, ma première présence, a-t-il dit. Je ne m’attendais pas à me faire frapper de la sorte. »

Benn a reçu une inconduite de match pour son double-échec au visage moins de deux minutes après le début du match, après un premier choc entre les deux capitaines. Après que Stone soit tombé sur la glace, Benn s’est élancé vers l’avant avec les deux mains sur son bâton et a fait contact avec le cou de Stone alors qu’il glissait au sol.

Interrogé sur ce qu’il aurait pu faire différemment à ce moment-là, Benn a déclaré qu’il ne voulait évidemment pas écoper d’une pénalité majeure de cinq minutes.

« Mais le match est rapide, les émotions sont fortes, et j’aurais évidemment aimé ne pas tomber sur lui et, je suppose, utiliser mon bâton comme point d’atterrissage », a déclaré Benn.

L’entraîneur de Dallas, Pete DeBoer, a admis que les Stars se préparaient à l’éventualité que Benn ne soit pas disponible pour un match qu’ils doivent gagner pour prolonger leur saison.

« L’essentiel, c’est qu’il y a des conséquences aux actes et qu’il en paie les conséquences, a dit DeBoer. Du point de vue de notre groupe, je pense que tout le monde veut voir Jamie Benn jouer à nouveau. Je pense que nous voulons tous nous assurer que sa saison ne se termine pas sur une note comme celle-là. »

Les Stars pourraient également être privés de l’attaquant Evgenii Dadonov. Il est sorti avec une blessure au bas du corps en première période et DeBoer a déclaré qu’il était un cas incertain pour le match 4.

Max Domi, qui a écopé d’une inconduite de 10 minutes à la fin de la deuxième période, a été condamné à une amende de 5000 $ par la LNH pour avoir asséné un coup de poing à Stone dans les dernières minutes du match ; aucune pénalité n’a été décernée.

La pénalité pour inconduite est survenue lorsque Domi, après une mise en échec de Nicolas Hague, a commencé à donner des coups de poing à 21 secondes de la fin de la deuxième période.

Les fans ont réagi aux pénalités infligées à Domi en jetant des bouteilles d’eau, de la nourriture et d’autres objets sur la glace. Les officiels ont renvoyé les deux équipes dans leurs vestiaires plus tôt que prévu et ont terminé les dernières secondes après l’entracte, avant de jouer la troisième période.

Le président des Stars de Dallas, Brad Alberts, a présenté ses excuses aux Golden Knights et aux Stars pour « les actions de quelques-uns de nos spectateurs lors du match d’hier soir. Leurs actions étaient inacceptables et ont mis en danger la sécurité des joueurs et des fans.

« Nous sommes fiers d’offrir la meilleure expérience possible à tous ceux qui viennent à notre aréna. Les actions de ces individus ne reflètent certainement pas la qualité de notre ville, de notre organisation et de nos fidèles supporters. »