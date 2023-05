Le gardien Sergei Bobrovsky (72) est félicité à la fin du match par Josh Mahura (28) et Eric Staal (12).

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS

Rira bien qui rira le dernier, dit le dicton.

À 34 ans, Sergei Bobrovsky est en train de faire mentir tous ceux qui ont douté de lui ces dernières années. Le cerbère a encore été fumant, lundi, afin de permettre aux Panthers de la Floride de l’emporter 1-0. Ceux-ci ont, du même coup, pris une plus-si-surprenante avance de 3-0 dans leur série de demi-finale face aux Hurricanes de la Caroline.

Le nom de Bobrovsky est sur toutes les lèvres depuis quelques jours. Ce même Bobrovsky qui, au tout début des séries éliminatoires, regardait les matchs du bout du banc des Panthers. Venu en relève à Alex Lyon au troisième duel du premier tour, le gardien russe n’a plus jamais perdu son filet. Depuis, les matchs s’enchaînent et le portier est toujours droit comme un chêne.

D’un calme désarmant.

D’un contrôle absolu.

En première période, lundi, il a éteint les feux un à un. Si les Panthers ont dirigé plus de rondelles au filet dans les 20 premières minutes, celles des Canes étaient nettement plus menaçantes. Sebastian Aho, meilleur joueur – et de loin – chez les Ouragans, a tout tenté pour percer le mystère Bobrovsky.

Aho a notamment servi à Stefan Noesen une échappée sur un plateau d’argent en milieu de première période ; Bobrovsky a sorti la mitaine sans trop d’efforts. Un peu plus tôt, le gardien avait sorti le harpon pour empêcher Aho de manœuvrer devant lui.

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Anthony Duclair (10) et Sebastian Aho (20)

Le centre de 25 ans n’était pas au bout de ses malheurs ; il a été frustré de nouveau au deuxième engagement, quand Bobrovsky a bloqué son tir du bout du bouclier.

Les hommes de Rod Brind’Amour dominaient outrageusement en milieu de deuxième période, quand Brady Skjei a été chassé pour coup de bâton. Les Panthers n’ont mis que huit secondes pour effacer leur piètre première moitié de période ; Sam Reinhart a accepté une passe de Matthew Tkachuk et envoyé la rondelle au-dessus de l’épaule droite de Frederik Andersen. Ce fut là l’unique but de la rencontre.

De période en période, les Panthers ont été de moins en moins redoutables offensivement ; tout le contraire des Hurricanes, qui se sont butés à Bobrovsky 32 fois sans jamais résoudre l’énigme. Ce dernier a ainsi récolté son premier blanchissage en séries éliminatoires en carrière. Pas une seule fois, dans les huit derniers matchs, il n’a accordé plus de deux buts. Pas mal, pour un gardien qui n’a jamais été bon en séries…

Panne sèche

Toujours est-il que tout gardien a une faille. Et Bobrovsky, aussi bon soit-il présentement, ne fait pas exception à la règle. La tâche de trouver la sienne revient aux meilleurs éléments des Hurricanes.

Sebastian Aho, Brett Pesce et Jaccob Slavin ont tous lancé cinq fois au filet, lundi soir, sans jamais réussir à marquer. Il faut dire aussi que les joueurs des Panthers ont bloqué 23 tirs adverses.

Dans le rayon des chiffres qui ne mentent pas, il y a celui-ci : environ 350 minutes de jeu se sont écoulées depuis le dernier but à cinq contre cinq d’un attaquant de la Caroline. Une panne sèche, vous dites ?

Les Canes devront trouver une solution plus tôt que tard. Et par « tôt », on entend dès le prochain match. Autrement, ils pourront sortir les sacs de golf.

Du côté des Panthers, les choses pourraient se compliquer quelque peu lors du prochain match. Aleksander Barkov, troisième pointeur du club en séries, s’est blessé au bas du corps au premier engagement et n’est pas revenu dans le match. Son absence, si elle devait se prolonger, pourrait être coûteuse pour les Floridiens…

Quoique, avec une avance de 3-0 et un gardien au taux d’efficacité de ,935, il n’y a pas de quoi s’inquiéter le moins du monde.

En hausse : Sam Reinhart

En plus de marquer le seul but du match, il a bloqué trois tirs et distribué deux mises en échec dans la victoire.

En baisse : Martin Necas

Malgré ses 19 minutes de temps de jeu, on l’a peu vu offensivement.

Le chiffre du match : 6

C’est le nombre de mises en échec distribuées par Radko Gudas. Ça lui en fait 21 en trois rencontres.