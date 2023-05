Le but de Pier-Olivier Roy a permis aux Remparts de vaincre les Mooseheads en six rencontres et d’être sacrés champions de la LHJMQ pour une première fois depuis 1976.

(Halifax) Pier-Olivier Roy a dénoué l’impasse en fin de troisième période et les Remparts de Québec ont battu les Mooseheads de Halifax 5-4, dimanche, pour gagner le trophée Gilles-Courteau.

La Presse Canadienne

Alors que la prolongation semblait nécessaire, Roy a accepté une passe de Kassim Gaudet lors d’une montée en deux contre zéro et il a procuré l’avance à sa troupe alors qu’il ne restait que 58,5 secondes.

Ce but de Roy a permis aux Remparts de vaincre les Mooseheads en six rencontres et d’être sacrés champions de la LHJMQ pour une première fois depuis 1976.

Gaudet, Zachary Bolduc, James Malatesta et Evan Nause ont aussi fait bouger les cordages pour les Remparts, qui représenteront la LHJMQ au tournoi de la Coupe Memorial à Kamloops, en Colombie-Britannique.

William Rousseau a alloué quatre buts en 25 lancers pour les hommes de Patrick Roy.

Malatesta a été nommé le joueur le plus utile des séries, mettant la main sur le trophée Guy-Lafleur. Il a amassé 14 buts et 20 points en 18 matchs éliminatoires.

Jack Martin, Alexandre Doucet, Josh Lawrence et Zachary L’Heureux ont répliqué pour les Mooseheads, qui visaient un premier titre de la LHJMQ depuis 2013.

Mathis Rousseau a bloqué 31 rondelles dans une cause perdante.

Les deux équipes ont eu quelques occasions de marquer en première période, mais les Mooseheads ont finalement ouvert le pointage, dès la troisième minute du deuxième tiers.

Lors d’une bataille le long de la bande dans le territoire des Remparts, Markus Vidicek s’est emparé de la rondelle. Il a attendu que le défenseur Jérémy Langlois se compromette et il a effectué une passe à Martin, qui a touché la cible sur réception.

Un peu plus de trois minutes plus tard, l’attaquant des Remparts Justin Robidas a perdu la rondelle à la ligne bleue adverse et les Mooseheads ont relancé l’attaque rapidement. Jordan Dumais a rejoint Doucet, qui s’est détaché de Nause avant de surprendre William Rousseau du côté rapproché.

Nause a un peu mieux paru quelques minutes plus tard, permettant à la formation de Québec de réduire l’écart. Son tir de la pointe s’est faufilé à travers la circulation avant de surprendre Mathis Rousseau.

Dumais a refait des siennes avant la fin de la période. L’espoir des Blue Jackets de Columbus a accepté la remise de Doucet et il a effectué une superbe passe à Lawrence, qui a trouvé le fond du filet à son deuxième essai.

Les Remparts ont cependant profité d’un avantage numérique pour rentrer au vestiaire avec un retard d’un seul but. Dans le coin de la patinoire, Bolduc a envoyé la rondelle dans l’enclave et Malatesta l’a logée dans la lucarne grâce à un violent tir des poignets.

Bolduc s’est également mis en évidence au troisième vingt, lorsqu’il a habilement débordé Jake Furlong, avant de glisser le disque entre les jambières de Mathis Rousseau, à 5 : 18.

L’Heureux croyait bien avoir marqué le but vainqueur lorsqu’il a fait le tour du filet pour donner les devants aux Mooseheads avec 3 : 13 à écouler, mais Gaudet a nivelé la marque 65 secondes plus tard.

Roy a ensuite joué les héros.