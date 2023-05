(Las Vegas) L’entraîneur-chef Pete DeBoer a dit qu’il ne voulait pas que son équipe s’habitue à être dans cette situation, mais les Stars de Dallas ont montré une superbe capacité à répondre à l’adversité tôt dans leurs duels éliminatoires de la Ligue nationale de hockey cette année.

Mark Anderson Associated Press

En incluant le revers de 4-3 contre les Golden Knights de Vegas vendredi soir, les Stars ont commencé chacune de leurs trois séries avec une défaite en prolongation.

Ils sont venus de l’arrière pour battre le Wild du Minnesota en six rencontres au premier tour, avant d’éliminer le Kraken de Seattle aux termes d’un test d’endurance de sept matchs. Les Stars affichent maintenant un recul de 1-0 contre l’équipe ayant obtenu la meilleure fiche cette saison dans l’Association Ouest.

« La bonne nouvelle, c’est que les deux autres séries se sont bien terminées, a noté DeBoer. C’est ce que nous souhaitons encore une fois. Mais il nous faut aussi gagner de ces matchs en temps supplémentaire pendant les séries. Vous ne pouvez pas avoir une fiche de 0-3 ou 0-4 en prolongation pendant les éliminatoires. C’est donc quelque chose que nous devons corriger rapidement. »

Jason Robertson, qui a marqué un but et une aide dans le premier match contre les Golden Knights, est d’avis que l’expérience obtenue dans les deux séries précédentes devrait aider les Stars.

« Je n’irai pas dire que ça va être facile, a mentionné Robertson. Je suis certain que l’autre équipe a vu ce que nous avons réussi à faire lors des deux premiers tours, et que nous sommes capables de répondre de la bonne manière. Ça ne fera qu’être de plus en plus difficile et nous devons tous nous donner davantage. »

Les Golden Knights ont connu, eux aussi, de l’adversité en séries.

Ils ont commencé le premier tour avec une défaite de 5-1 contre les Jets de Winnipeg, en plus de connaître une première période difficile lors du deuxième match. Les Golden Knights se sont toutefois bien repris et ont battu les Jets en cinq matchs.

Lors de la série suivante, les Oilers d’Edmonton ont marqué les premiers lors des cinq premiers duels, mais les Golden Knights ont tout de même remporté la série en six matchs.

Les Golden Knights ont accordé le premier but du match vendredi également, en plus de perdre leur avance deux fois en troisième période.

« Je crois que nos joueurs sont capables d’oublier ces choses et se concentrer sur le prochain match », a souligné l’entraîneur-chef de l’équipe, Bruce Cassidy. Un groupe de vétérans devrait pouvoir faire cela. »

Les Golden Knights ne se sont pas toujours fiés à des vedettes comme Jack Eichel et Mark Stone pour connaître du succès tous les soirs, et le match de vendredi en a été un parfait exemple. Stone a obtenu une aide sur le but décisif, mais à part cette séquence, lui et Eichel ont été tenus à hors de la feuille de marque.

Les Golden Knights ont gagné grâce à leur défense et leur profondeur. Cette défense leur a permis d’inscrire des victoires avec cinq gardiens différents. Adin Hill, qui montre un dossier de 4-1 en séries cette année, a remplacé Laurent Brossoit, qui s’est blessé dans le troisième match de la série contre les Oilers.

Les deux équipes s’affronteront dimanche, à Las Vegas, pour le deuxième match de la série.