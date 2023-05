PHOTO TEMPLATE, LEHTIKUVA VIA REUTERS

La Tchéquie et les États-Unis l’emportent par blanchissage

Dominik Kubalik et Jakub Flek ont trouvé le fond du filet dans un intervalle d’environ six minutes en deuxième moitié de première période et ces buts ont suffi pour procurer à la Tchéquie une victoire de 2-0 sur la Norvège dans un match du groupe B du Championnat du monde de hockey sur glace, samedi à Riga, en Lettonie.

La Presse Canadienne

Kubalik a rompu l’égalité à 12 : 33 de l’engagement initial avec son septième but du tournoi, en cinq parties, lors d’un avantage numérique. L’attaquant des Red Wings de Detroit occupe d’ailleurs le premier rang depuis le début du tournoi avec ses sept buts et son total de 11 points.

À l’autre extrémité, le gardien Karel Vejmelka a bloqué les 27 tirs de la Norvège (1-0-3-1 – 4 points) et mérité son premier blanchissage du tournoi. Il a aussi récolté une mention d’aide sur le but de Flek, inscrit à 18 : 43 du premier vingt.

La victoire a permis à la Tchéquie (4-0-0-1 – 13 points) de se hisser temporairement au premier rang du classement du groupe B, un point devant la Suisse et deux devant le Canada.

La Suisse et le Canada croisent le fer cet après-midi, à Riga.

Dans un match du groupe A disputé à Tampere, en Finlande, les États-Unis ont récolté une cinquième victoire en temps réglementaire en autant de sorties, l’emportant 3-0 contre le Danemark.

Les Américains ont dû patienter jusqu’au milieu de la troisième période pour marquer leur premier but lorsque Cutter Gauthier a déjoué le gardien George Sorensen, qui avait remplacé Frederik Dichow au début du deuxième vingt, lors d’une supériorité numérique à 9 : 51.

Après avoir obtenu une aide sur le but de Gauthier, Alex Tuch a porté le score 2-0 avec un peu plus de quatre minutes à jouer au troisième vingt.

Tuch a également participé au filet de Rocco Grimaldi, marqué pendant la dernière minute de jeu du temps réglementaire, dans un filet désert.

Casey DeSmith a bloqué les 22 tirs du Danemark (2-0-2-1 – 8 points) et a été crédité du blanchissage.

En cinq parties depuis le début du tournoi, les États-Unis ont amassé 21 buts et n’en ont donné que cinq.