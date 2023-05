Halifax gagne 3-2 et force la tenue d’un 6 e match contre Québec

(Québec) Zachary L’Heureux a inscrit son 10e but des séries et les Mooseheads de Halifax ont battu les Remparts 3-2, vendredi, réduisant ainsi l’avance de Québec à 3-2 en finale de la LHJMQ.

La Presse Canadienne

L’Heureux a obtenu le filet déterminant à 6 : 32 au deuxième tiers.

Evan Boucher et Markus Vidicek ont été les autres buteurs des Mooseheads, qui ont bénéficié de 35 arrêts de Mathis Rousseau.

La riposte est venue de James Malatesta et Jérémy Langlois, tandis que William Rousseau a stoppé 19 tirs.

Un sixième match aura lieu dimanche à Halifax, à 16 h.

« On a quand même bien joué, a dit Malatesta. Il faut qu’on profite de nos chances et qu’on leur fasse payer quand ils commettent des revirements. »

Les Mooseheads ont pris les devants seulement 1 : 01 après la mise au jeu initiale. Alexandre Doucet a contourné le filet vers la gauche et a remis à la ligne bleue à Brady Schultz. Celui-ci a tiré et Vidicek a converti le rebond.

Les Remparts ont bourdonné durant plusieurs minutes en fin de premier tiers.

Nicolas Savoie a lancé la séquence avec une passe le long de la bande à Daniel Agostino, qui a créé une chance de marquer avec une remise dangereuse devant le filet – une passe très vive, faite en se retournant.

Québec a gardé le contrôle du disque et peu après, Evan Nause est venu bien près de marquer avec un excellent tir bas, stoppé par Rousseau.

Puis, 4 : 22 avant le premier entracte, Savoie a touché la barre horizontale avec un fulgurant tir du bas du cercle gauche. Les arbitres ont dû revoir le jeu avant de confirmer qu’il n’y avait pas de but.

L’Heureux est allé au cachot à 18 : 52 au premier vingt (il a fait trébucher).

Zachary Bolduc et Malatesta (deux fois) ont eu des occasions, mais l’avantage numérique des Remparts a été muselé pour une neuvième fois consécutive.

« On essaie d’être trop parfaits (en supériorité), a dit l’entraîneur des Remparts, Patrick Roy. Il faut envoyer la rondelle au but et aller chercher les rebonds. »

Dans la deuxième minute de la deuxième période, L’Heureux a repéré Evan Boucher, qui a filé seul et a battu Rousseau entre les jambières, à 1 : 19.

Malatesta a réduit l’écart à 2 : 40 d’un tir des poignets, après avoir gardé la rondelle lors d’un deux contre un.

Justin Robidas avait déployé un bel effort pour lui remettre sur le flanc gauche, en chutant.

Les visiteurs ont rétabli la marge à deux filets à 6 : 32, L’Heureux déjouant Rousseau de manière similaire à Boucher.

La troupe de Patrick Roy a obtenu une autre supériorité en milieu d’engagement. Langlois a raté une chance de marquer en s’amenant à l’embouchure gauche, puis l’avantage a vite été annulé par une sanction à Pier-Olivier Roy.

Langlois s’est repris en profitant d’une rondelle libre en milieu de période, diminuant la priorité adverse à 3-2.

Avec un peu plus de six minutes à jouer dans la période, Malatesta a été frustré à bout portant par Rousseau.

Lors d’une supériorité des visiteurs au troisième vingt, Mathis Rousseau a fermé la porte à Kassim Gaudet des Remparts, lors d’un trois contre deux.

La série va donc se poursuivre en Nouvelle-Écosse.

« On ne s’attendait pas à ce qu’ils nous fassent un cadeau, a dit Roy. Il nous faudra être encore meilleurs (dimanche). »