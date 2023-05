PHOTO RICHARD MEI, ASSOCIATED PRESS

(Hartford) Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a dit vendredi qu’il planifie rencontrer le commissaire de la LNH Gary Bettman, au sujet de la possibilité de déménager les Coyotes de l’Arizona à Hartford.

Lamont espère que la rencontre pourra se dérouler la semaine prochaine.

« Le hockey est très populaire ici, a dit Lamont. L’engouement pour les Whalers remonte à des années et des années — c’est encore parmi les chandails les plus vendus. Nous avons un excellent marché de hockey et un gouvernement qui est prêt à être partenaire. »

Les citoyens de Tempe ont rejeté cette semaine un référendum concernant un nouveau secteur de divertissement, qui inclurait un aréna pour les Coyotes.

Les Whalers ont déménagé à Raleigh, en Caroline du Nord, en 1997.

Ils jouaient dans ce qui s’appelle maintenant le XL Center, qui a été inauguré en 1975. L’endroit a besoin de rénovations au coût estimé d’au moins 107 millions de dollars US.