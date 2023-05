T.J. Tynan et Lane Hutson

PHOTO PAVEL GOLOVKIN, ASSOCIATED PRESS

(Tampere) Les États-Unis ont maintenu leur fiche parfaite au Championnat mondial de hockey sur glace grâce à une victoire de 4-1 contre l’Autriche, mercredi.

Associated Press

Lane Hutson, un choix au repêchage du Canadien de Montréal en 2022, et Nick Perbix ont mené l’attaque des États-Unis avec un but et une aide chacun.

Rocco Grimaldi et Carter Mazur ont également trouvé le fond du filet pour la formation américaine, gagnante de ses quatre premières parties depuis le début de la phase de groupe.

Sean Farrell, un autre choix au repêchage du Tricolore, a récolté une mention d’aide.

Les États-Unis occupent le sommet du classement du groupe A avec 12 points, résultat de leurs quatre victoires inscrites en temps réglementaire. Ils devancent la Suède et le Danemark par quatre points.

La Suède jouera son prochain match jeudi, contre la Hongrie, tandis que le Danemark se mesurera à l’Allemagne, également jeudi.

De son côté, l’Autriche occupe le septième échelon dans le groupe A avec un point après quatre rencontres.

Au même moment à Riga, la Lettonie a battu la Norvège 2-1 et ainsi récolté une deuxième victoire dans le groupe B.

Rodrigo Abols et Toms Andersons ont inscrit les buts de la Lettonie dans un intervalle de 39 secondes en début de deuxième période.

Plus tard mercredi, le Canada tentait de signer un quatrième gain d’affilée alors qu’il affronte le Kazakhstan dans un duel du groupe B.

Le Canada a amorcé la rencontre avec un total de huit points, un de moins que la Suisse, qui a gagné ses trois premières parties en temps réglementaire et toutes par jeu blanc. La Suisse disputera son prochain match jeudi contre la Slovaquie.

Dans le groupe A, la Finlande croise le fer avec la France.