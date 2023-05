Un déménagement possible des Coyotes de l’Arizona relance encore une fois l’idée d’un retour des Nordiques de Québec.

En mission en Europe, le ministre québécois des Finances, Eric Girard, demeure pour le moment prudent dans ses propos dans le contexte où la Ligue vient à peine d’encaisser le revers en Arizona.

« Nous n’avons pas de commentaires sur le dossier des Coyotes. Notre intérêt pour une équipe de la LNH est connu des autorités de la Ligue », s’est-il limité à dire par l’entremise d’une déclaration écrite.

En 2021, le premier ministre François Legault a confié à son grand argentier le mandat de travailler à un retour d’une équipe de la LNH à Québec. Eric Girard a eu trois entretiens l’année dernière avec des dirigeants de la Ligue, dont Gary Bettman. Publiquement, la Ligue disait toujours qu’il n’y avait « présentement pas d’opportunité » pour Québec. Elle soulignait également que deux autres villes américaines, Houston et Atlanta, ont un intérêt pour une équipe d’expansion.

Le dossier refait surface à Québec chaque fois qu’une équipe de la LNH se retrouve dans l’incertitude. La mise en vente des Sénateurs d’Ottawa, il y a quelques mois, avait eu le même effet.

L’avenir des Coyotes en Arizona est plus que jamais compromis après que les citoyens de Tempe, ville où l’équipe dispute ses parties locales, eurent rejeté un mégaprojet de développement qui prévoyait la construction d’un nouvel aréna pour l’équipe de la LNH.

Par voie de référendum, la population de cette ville située en banlieue de Phoenix a dit non au projet dans une proportion d’environ 56 %. La proposition globale concernait la construction d’un quartier de divertissement d’une valeur de 2,1 milliards, dont la pièce maîtresse aurait été l’aréna des Coyotes.

Il s’agit d’une douche froide pour l’organisation et pour la LNH, qui voyaient enfin une solution viable pour l’implantation permanente dans ce marché. Les deux instances ont manifesté leur vive déception, mardi soir, et ont affirmé qu’elles évalueraient différentes « options » au cours des prochaines semaines. En s’en tenant à un communiqué succinct, la ligue n’a pas indiqué son engagement à garder l’équipe dans la région de Phoenix. Depuis l’implantation du club en 1996, le commissaire du circuit, Gary Bettman, a défendu bec et ongles la présence du hockey dans cet État. Il pourrait cette fois être à court d’arguments.

Si la LNH se résolvait à une relocalisation, on peut parier que la ville de Houston partirait avec une longueur d’avance. Les noms de Salt Lake City, Kansas City et même d’Atlanta ont également été évoqués au fil du temps, alors qu’une candidature de Québec, sans être impossible, apparaît à ce point improbable. Pierre Karl Péladeau, président et chef de direction de Québecor, a historiquement été perçu comme le principal candidat pour attirer une franchise de la LNH dans la Vieille Capitale. Ni M. Péladeau ni l’entreprise qu’il dirige n’ont encore réagi à la situation, mercredi.