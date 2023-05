PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS

Il ne manquait plus qu’une équipe au carré d’as de la Ligue nationale de hockey, et lundi soir à Dallas, ce sont les Stars qui ont réussi à passer au tour suivant.

La Presse

Ce ne fut pas si facile, mais grâce à une victoire de 2-1 contre le Kraken de Seattle, le club de Dallas a pu accéder à la troisième ronde des séries, en ayant remporté sa série de deuxième tour par quatre victoires contre trois.

Les Stars vont maintenant se préparer à affronter les Golden Knights de Vegas, tombeurs des Oilers d’Edmonton la veille, en finale de l’Association de l’Ouest.

L’ultime victoire des Stars lundi soir a été rendue possible grâce à des buts de Roope Hintz, en deuxième période, et Wyatt Johnston, lors de la troisième période.

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Roope Hintz a marqué le premier but du match.

La réplique du Kraken est arrivée de la part d’Oliver Bjorkstrand, qui a réussi l’unique but de la formation de Seattle avec seulement 18 secondes à faire au match, ce qui ne fut évidemment pas suffisant pour permettre de prolonger la soirée des visiteurs.

L’aventure du Kraken se termine donc ainsi, un club d’expansion qui, à seulement sa deuxième année d’existence, a sans doute pu déjouer tous les pronostics possibles pour en arriver là, à seulement cinq autres victoires d’une présence en finale de la Coupe Stanley, un scénario pourtant impensable au mois de septembre dernier à peine. Au final, le Kraken a pu lancer seulement à 23 reprises lors de ce match de lundi soir, ce qui laisse sans doute croire qu’il était allé au bout de ses ressources.

Les Stars, eux, s’affichent un peu comme les Hurricanes de la Caroline dans l’autre association : rien de bien spectaculaire (bien que lundi soir, le but du jeune Johnston valait à lui seul le prix d’entrée), mais un club bien dirigé, soudé, qui pratique un style de jeu hermétique, un style qui ne laisse que bien peu d’occasions aux adversaires. Le jeu d’ensemble des Stars explique en grande partie leur présence dans le carré d’as.

Ce carré d’as, au fait, sera entièrement constitué d’équipes « nouvelles », si on veut, qui ne misent pas sur un riche passé et qui proviennent toutes de marchés qui ne sont pas du tout des marchés traditionnels au hockey. Ce qui pourrait mener à des cotes d’écoute un peu plus difficiles chez les réseaux de télé.

Dans le cas des Stars, tout cela importe peu. La formation du Texas sera de retour en finale de l’Ouest, elle qui avait été sur cette scène pour la dernière fois à l’été 2020. Il est à noter, aussi, que les Stars n’ont pas perdu deux matchs de suite depuis le début des présentes séries dans la LNH.

Ce triomphe est aussi celui du gardien Jake Oettinger, qui avait été sorti du match lors de la rencontre précédente, au terme d’une performance erratique de sa part. Cette fois, il a fait beaucoup mieux, avec une soirée de 22 arrêts sur un total de 23 tirs dirigés vers lui.