(Toronto) Kyle Dubas a une importante décision à prendre, lui qui termine son contrat avec l’équipe en juin.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto a dit, lundi, alors que l’équipe a procédé à son bilan de saison à la suite de son élimination au deuxième tour des séries, qu’il avait besoin de temps pour penser à s’il allait revenir ou non avec l’équipe.

Dubas a mentionné que s’il quittait l’organisation, ce serait pour prendre du temps avec sa famille, après une année exigeante. Il a ajouté qu’il ne se joindrait pas à un autre club pour la prochaine saison.

Directeur général des Maple Leafs depuis 2018, Dubas a dit que s’il restait la saison prochaine, des changements importants seraient à prévoir, incluant le noyau d’Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et Mitch Marner, qui donnerait une meilleure chance à l’équipe de remporter la coupe Stanley.

Les Maple Leafs ont remporté une ronde éliminatoire pour la première fois depuis 2004, l’emportant en six matchs contre le Lightning de Tampa Bay au premier tour. La formation torontoise a ensuite été éliminée en cinq rencontres par les Panthers de la Floride.

« Il est un directeur général de première classe, a dit le défenseur de l’équipe Morgan Rielly. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer avec son contrat, mais tout ce qu’il a fait, il l’a fait dans le meilleur intérêt de l’équipe. Ce sont les joueurs qui étaient sur la patinoire pendant les matchs. »

Matthews et Nylander disputeront la dernière année de leur contrat la saison prochaine et pourront signer des prolongations de contrat à partir du 1er juillet. Matthews et Marner, alors que Marner a deux autres saisons à son contrat, verront leur clause de non-mouvement entrer en vigueur à cette même date. De son côté, Nylander aura une liste de 10 équipes auxquelles il ne pourra être échangé.

Tavares aura 33 ans et comptera encore pour 11 M$ US sous le plafond salarial de l’équipe lorsque la saison régulière 2023-24 débutera.

« J’aime être ici, a dit Tavares, qui s’était entendu avec les Maple Leafs en 2018 à titre de joueur autonome, lorsqu’on lui a parlé de sa clause de non-mouvement. J’ai signé un contrat pour être un Maple Leaf pendant sept ans, et c’est ce que je compte faire. »

Il n’est un secret pour personne que Matthews, qui a dit lundi vouloir rester à Toronto et signer une prolongation de contrat cet été, a une bonne relation avec Dubas.

« Nous avons créé une très bonne culture ici, a dit le gagnant du trophée Hart de la saison dernière, décerné au joueur par excellence de la LNH. Si vous n’atteignez pas les attentes ou si vous échouez, les gens pointent du doigt. Toutefois, mon expérience avec Dubas a été très positive. »