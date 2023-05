PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Edmonton) Dans le silence qui avait envahi le domicile des Oilers d’Edmonton dimanche, il était possible d’entendre la voix d’un partisan solitaire des Golden Knights de Vegas : « Skinn-errrr, Skinn-errrr », scandait-il.

Steven Sandor La Presse Canadienne

Le gardien Stuart Skinner, des Oilers, était la cible d’un spectateur assis dans le balcon supérieur du Rogers Place. Peut-être s’agissait-il d’un partisan mécontent de la formation albertaine.

Skinner a été remplacé par Jack Campbell avant le début de la troisième période du match que les Oilers ont perdu 5-2 dimanche.

Du coup, les Golden Knights ont gagné la série en six matchs et mérité leur billet pour la finale de l’Association Ouest.

Les Oilers tiraient de l’arrière 4-2 lorsque Skinner a été remplacé pour la troisième fois de la série.

Le gardien de 24 ans a concédé quatre buts sur 17 tirs, dont le premier seulement 24 secondes après la mise en jeu initiale.

« Il fallait que je sois meilleur », a reconnu Skinner. « J’ai été remplacé d’innombrables fois. C’est difficile d’encaisser celle-là sur le menton, c’est certain. »

Ça n’a pas été tout à fait « innombrable », même si c’est ce que Skinner et certains partisans des Oilers ont peut-être ressenti. Toutefois, le fait est qu’il a été sorti d’un match quatre fois lors de ses 12 départs pendant les séries éliminatoires.

Skinner a été remplacé pendant la deuxième période du cinquième match. Lors de la troisième rencontre, il n’a pas eu le temps de compléter le deuxième vingt.

Lors de la première ronde, il a accordé trois buts rapides aux Kings de Los Angeles avant de céder sa place à Campbell, qui a aidé les Oilers à gagner le quatrième match de la série en prolongation.

À chaque sortie de match, les interrogations ont pris de l’ampleur et sont devenues de plus en plus persistantes.

Est-ce que Campbell, à qui on avait accordé un contrat de cinq ans et 25 millions, devrait prendre la relève ? Est-ce que le vétéran et expérimenté gardien devrait remplacer Skinner, une recrue ?

Campbell a connu une décevante première saison avec les Oilers, avec un taux d’efficacité de ,888, mais il a été solide lors de chacune de ses sorties en relève.

Campbell a complété les séries éliminatoires avec un superbe taux d’efficacité de ,961, bien que l’on parle d’un échantillon restreint.

Le taux d’arrêt de Skinner pendant les séries éliminatoires a été de ,883, soit cinq millièmes de point inférieur à celui de Campbell pendant le calendrier régulier, un rendement qui lui a fait perdre son poste de gardien numéro un.

Les partisans des Oilers souhaitaient sûrement que Skinner connaisse du succès. Il est un jeune homme d’Edmonton qui, au mieux, allait camper le rôle de réserviste, mais qui a éventuellement accédé au poste de partant.

En décembre, les Oilers lui ont accordé une prolongation de contrat de trois ans, d’une valeur de 7,8 millions. Il a été élu parmi les finalistes au trophée Calder, décerné à la recrue par excellence dans la LNH.

Après chacune des trois premières parties qu’il n’a pas complétées, Skinner était de retour devant le filet lors du match suivant, incluant celui de dimanche.

« C’est toujours bon lorsqu’on vous renvoie dans le filet », a déclaré Skinner. « Vous avez une chance de rédemption, une chance de rebondir. »

« Je pense avoir réussi à rebondir dans chaque partie, puis aujourd’hui (dimanche) n’a tout simplement pas été ma soirée. »

Après la défaite de dimanche, l’entraîneur-chef Jay Woodcroft a défendu les décisions qu’il a prises quant au choix de ses gardiens de but.

« Je pense que nous avons fait le tour de la question ces deux derniers jours », a déclaré Woodcroft. « En fin de compte, nous gagnons en tant qu’équipe et nous ne gagnons pas en tant qu’équipe. »