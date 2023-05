(Seattle) Jordan Eberle a inscrit deux buts, Eeli Tolvanen a marqué un but et deux aides et le Kraken de Seattle l’a emporté 6-3 contre les Stars de Dallas, samedi, forçant la présentation d’un septième match dans cette demi-finale de l’Ouest.

Tim Booth Associated Press

« C’est tout ce que vous pouvez demander, a dit Eberle. Ces matchs rendent le hockey des séries excitant. »

Les vainqueurs de la série seront connus lundi, à Dallas.

Le but de Tolvanen, dans la deuxième minute de la deuxième période, a donné une avance de 3-1 au Kraken.

« Nous étions prêts ce soir, a dit Tolvanen. Je crois que les derniers matchs, ils étaient plus prêts que nous dès le début du match. Cela a fait la différence aujourd’hui. Tous nos trios étaient prêts à jouer. »

Moins de trois minutes plus tard, la recrue Tye Kartye a inscrit son troisième filet des séries en battant Jake Oettinger d’un tir des poignets.

« Leur vie est en jeu, a dit le capitaine des Stars Jamie Benn. Ils ont joué avec l’énergie du désespoir et ont offert un bon match. »

Matty Beniers et Yanni Gourde ont inscrit un but et une aide pour le Kraken, tombeurs au premier tour de l’Avalanche du Colorado, les champions en titre (en sept rencontres).

Le Kraken est la sixième équipe de la LNH à disputer un septième match lors des deux premières séries de son histoire.

« Nous avions un objectif en tête, a dit l’entraîneur-chef du Kraken Dave Hakstol. Nous voulions nous assurer d’être l’une des six équipes encore dans la course lorsque nous allions nous lever demain matin. »

Philipp Grubauer a repoussé 20 tirs pour Seattle.

Mason Marchment, Joe Pavelski et Joel Kiviranta ont inscrit les filets des Stars.

Oettinger a concédé quatre buts sur 18 lancers, avant d’être retiré en deuxième période en faveur de Scott Wedgewood. Ce dernier a bloqué neuf tirs sur 10.

Pavelski a inscrit son huitième but des séries en redirigeant le tir de Miro Heiskanen, en avantage numérique.

Pavelski est à égalité avec Alex Ovechkin pour les buts en séries chez les joueurs actifs, avec 72.