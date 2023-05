PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, VIA LE SOLEIL

(Québec) Halifax a inscrit cinq buts sans réplique et les Mooseheads ont gagné 6-3 face aux Remparts à Québec, samedi, égalant ainsi la finale de la LHJMQ à un gain de chaque côté.

La Presse Canadienne

Alexandre Doucet a sonné la charge tard au premier tiers, avec son 11e but des séries.

Le Sherbrookois a été le meilleur buteur du circuit en saison régulière, avec 58 filets.

Doucet a complété un doublé avec 1 : 23 au cadran, dans un filet désert.

Zachary L’Heureux, Jake Furlong, Brady Schultz et Josh Lawrence ont aussi marqué pour les Mooseheads.

« L’ardeur au boulot c’est tellement important, a dit l’entraîneur des visiteurs, Sylvain Favreau. Les batailles le long de la bande, les rondelles libres.

« (Vendredi), nous n’étions pas à la hauteur dans ces aspects-là. Ce soir, j’ai beaucoup apprécié nos habitudes de travail. »

Doucet y a fait écho.

« Les deux clubs veulent gagner, alors ça se joue au niveau des petits détails », a indiqué le joueur de 21 ans.

L’Heureux est un espoir des Predators, tandis que Furlong est un joueur d’avenir des Sharks.

Mathis Rousseau a fait 21 arrêts, étant battu par Zachary Bolduc, James Malatesta et Justin Robidas.

« On ne s’attendait pas à une série facile, a dit l’entraîneur des Remparts, Patrick Roy.

« (Cela dit), on n’a pas disputé un bon match. On a fait dans la dentelle en zone neutre. On leur a concédé la rencontre. »

Bolduc a été repêché par les Blues et Malatesta par les Blue Jackets.

William Rousseau a bloqué 24 tirs dans une cause perdante.

« Ils ont du caractère, a dit Bolduc. Ils l’ont montré aux dépens du Phoenix. Il faut revenir à la base et utiliser nos forces le plus possible. »

Les matchs 3 et 4 auront lieu mardi et mercredi, à Halifax.

Bolduc a donné les devants 1-0 aux Remparts à 7 : 56 au premier tiers. Il a marqué avec un tir sur réception, à la suite d’une passe du capitaine Théo Rochette.

Malatesta a bonifié le coussin moins de six minutes plus tard. Il a envoyé le disque dans la lucarne, à partir du cercle gauche.

Doucet a réduit l’écart à 19 : 49 en première période, redirigeant la remise de Markus Vidicek.

L’Heureux a égalé le score à 3 : 36 au deuxième tiers d’un angle difficile, du coin gauche de la patinoire.

Les Mooseheads ont pris les commandes à 5 : 28 au deuxième engagement, quand Furlong a converti une passe de Mathieu Cataford.

Schultz a porté le score à 4-2 à 10 : 59 au deuxième vingt, d’un tir voilé du haut de l’enclave.

Lawrence a complété la poussée à 18 : 32 au deuxième tiers, du cœur de la zone adverse.

Robidas a obtenu le troisième but des siens à 4 : 39 de la fin de la rencontre.

Les Remparts ont dominé le circuit avec 109 points en saison régulière, deux de plus que les Mooseheads.

Halifax s’amenait dans la Vieille capitale avec quatre gains de suite aux dépens du Phoenix de Sherbrooke, avant d’échapper le premier match face aux Remparts.

Québec a atteint la dernière ronde en balayant Charlottetown, Rimouski et Gatineau.