Séries éliminatoires de la LNH

Les Stars prennent les devants avec une victoire 5-2 contre le Kraken

(Dallas) Roope Hintz a marqué deux buts et une aide, Joe Pavelski a inscrit son septième but du deuxième tour des séries et les Stars de Dallas ont battu le Kraken de Seattle 5-2 dans le cinquième match pour prendre les devants 3-2 dans leur série.