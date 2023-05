PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS

(Dallas) Roope Hintz a marqué deux buts et une aide, Joe Pavelski a inscrit son septième but du deuxième tour des séries et les Stars de Dallas ont battu le Kraken de Seattle 5-2 dans le cinquième match pour prendre les devants 3-2 dans leur série.

Stephen Hawkins Associated Press

Pavelski a également obtenu une aide sur le deuxième filet de Hintz, après 8 : 37 de jeu en troisième période. Il a fallu environ la moitié d’une minute avant de confirmer le but, alors que sur le coup, il n’était pas sûr si la rondelle avait pénétré le filet. Radek Faksa a complété le score dans un filet désert.

Le gardien des Stars Jake Oettinger a repoussé 29 tirs.

Hintz a huit buts et 10 aides en 11 matchs de séries cette année pour les Stars. Lorsque Pavelski est revenu dans l’alignement après sa commotion, il a inscrit quatre buts, c’est-à-dire tous les filets des siens dans la défaite de 5-4 en prolongation lors du premier duel contre le Kraken.

Wyatt Johnston a aussi marqué pour les Stars. Adam Larsson et Jared McCann ont marqué pour le Kraken en deuxième période.

McCann, le meneur en buts cette saison pour le Kraken avec 40, a inscrit son premier des séries et est devenu le 18e joueur de l’équipe à marquer en éliminatoires.

Jason Robertson, qui est devenu le premier pointeur de 100 des Stars cette saison, a obtenu trois aides.