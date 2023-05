PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le DG des Bruins de Boston, Don Sweeney, n’avait pas de grandes nouvelles à annoncer à ses partisans, cette semaine, lors de son bilan de fin de saison, plusieurs jours après l’élimination de son équipe aux mains des Panthers de la Floride au premier tour.

Boston dispose d’une marge de manœuvre salariale de 5 millions avec huit éventuels joueurs autonomes sans compensation et deux avec compensation. Il y aura inévitablement des changements à la formation, a annoncé Sweeney.

« Nous avons tenté d’assembler la meilleure formation possible pour percer en séries et nous avons échoué, a-t-il admis aux journalistes. Alors il y a un prix à payer. »

On ne sait toujours pas si les deux premiers joueurs de centre, Patrice Bergeron et David Krejci, seront de retour. Bergeron aura 38 ans cet été. Krejci vient d’avoir 37 ans. Les deux ont raté des matchs en séries en raison de blessures et ils s’étaient fait tirer l’oreille pour revenir au jeu cette saison.

S’ils quittent, la position de centre au sein des deux premiers trios reposera sur Pavel Zacha, étonnant il faut l’admettre avec 57 points cet hiver, et Charlie Coyle, le troisième centre attitré depuis quelques saisons.

L’attaque pourrait aussi être amputée de Tyler Bertuzzi, acquis à la date limite des échanges pour un choix de premier tour en 2024. Bertuzzi, le meilleur compteur des Bruins en séries avec dix points en sept matchs, deviendra joueur autonome sans compensation. Si on veut le garder à long terme, il faudra peut-être sacrifier Taylor Hall ou même Jake DeBrusk sur le marché des échanges.

L’autre gros joueur acquis à la date limite des échanges, pour des choix de premier tour en 2023, de second tour en 2025 et de troisième tour en 2024, le défenseur Dmitry Orlov, a déjà fait ses adieux ou presque. Il sera lui aussi joueur autonome sans compensation et Boston ne pourra se permettre de le garder.

Orlov, 31 ans, touchait un salaire annuel de 5,1 millions. Il recevra sans doute une augmentation de la part de sa nouvelle équipe. Ce défenseur gaucher a amassé huit aides en sept matchs de séries et joué 23 : 03 en moyenne par match, deuxième à ce chapitre derrière Charlie McAvoy.

« Nous avons des contraintes (salariales), comme les autres… il y aura des changements, a admis Sweeney. Nous n’aurons pas la même équipe. Mais nous avons encore un bon noyau qui continuera à croître collectivement, que Patrice et David reviennent ou non. »

Boston possède encore deux excellents gardiens, Linus Ullmark et Jeremy Swayman. Le top 3 défensif constitué de Charlie McAvoy, Hampus Lindholm et Brandon Carlo n’a rien à envier aux bonnes équipes.

David Pastrnak demeure l’un des joueurs les plus explosifs de la LNH. Il vient de connaître, à 26 ans, sa meilleure saison en carrière avec 113 points, dont 61 buts, il semble avoir développé une bonne chimie avec Zacha et il est sous contrat pour les huit prochaines saisons. DeBrusk et Brad Marchand demeurent des ailiers de qualité.

« Je crois en notre corps défensif, a affirmé Sweeney. La tenue de nos gardiens en séries n’explique pas notre élimination (au premier tour). Mais nous avons néanmoins des défis. Il faudra sans doute intégrer des jeunes à notre formation. »

Malheureusement pour les Bruins, les clubs en fin de cycle ou à la croisée des chemins ont eu à vider leur banque d’espoirs et de choix pour rester compétitifs ces dernières années.

Boston a repêché seulement deux fois au premier tour lors des cinq dernières cuvées, dont une fois au 30e rang (John Beecher), et le choix de premier tour de 2017, Urho Vaakanainen, est passé aux Ducks d’Anaheim dans l’échange pour obtenir Lindholm.

Les Bruins ne pourront pas remplir leur banque d’espoirs ces prochaines saisons puisqu’ils ne possèdent plus de choix de premier et deuxième tours en 2023 et 2024.

L’ailier droit Fabian Lysell, choix de premier tour en 2021 (21e au total), est en principe le jeune joueur le plus prometteur de l’organisation. Mais il a connu un Championnat mondial junior désastreux, au point d’être relégué au rôle de 13e attaquant de l’équipe suédoise, malgré une bonne saison dans la Ligue américaine. Il a été blanchi dans 15 de ses 22 derniers matchs à Providence après son retour du Mondial.

Repêché au deuxième tour en 2022, 54e au total, le joueur de centre Matthew Poitras a amassé 95 points en 63 matchs à sa seconde saison à Guelph, dans la Ligue junior de l’Ontario. Mais il vient d’avoir 19 ans. Voyons comment les Bruins géreront son développement.

Il serait logique de prédire une saison difficile aux Bruins l’an prochain, mais ne les avons-nous pas enterrés trop souvent par le passé… à tort ?

Un acheteur potentiel de moins à Ottawa

PHOTO JON SUPER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan Reynolds

Le groupe Remington, avec à sa tête l’acteur Ryan Reynolds, se serait retiré de la course pour l’achat des Sénateurs d’Ottawa. Ils étaient prêts à faire une offre d’un milliard pour l’acquisition de l’équipe, rapportait Postmedia récemment.

Ces acheteurs potentiels ont renoncé à leur plan après avoir échoué dans leur tentative d’obtenir les droits de négociations exclusifs avec la Commission de la capitale nationale et la Ville d’Ottawa pour la construction d’un nouvel amphithéâtre.

Le rappeur américain Snoop Dogg serait encore intéressé à acquérir les Sénateurs, tout comme le chanteur torontois The Weeknd, au sein d’un groupe mené par les milliardaires torontois Jeffrey et Michael Kimel. Michael Andlauer, actionnaire minoritaire du Canadien, serait aussi sur les rangs avec des hommes d’affaires locaux.