Il faudra ranger les blagues faciles sur les victoires au premier tour et sur 1967 pour une autre fois.

Car les Maple Leafs de Toronto, envers et contre tous, et aussi confrontés à un été de mauvaises blagues à l’horizon, ont choisi de se lever. Enfin.

En ce mercredi soir d’apparence funèbre à Sunrise, les joueurs en bleu et blanc ont disputé une rencontre presque sans faille, pour enfin remporter un match dans cette série face aux Panthers de la Floride, le quatrième, par la marque de 2-1.

Est-ce que les Leafs sont maintenant dans le siège du conducteur, soudainement ? Bien sûr que non.

Ce sont les Panthers qui ont une avance de 3-1 dans cette série, et jusqu’à preuve du contraire, des retards de 0-3 dans une série, ça ne se comble pas si facilement. Au fait, on peut compter sur les doigts d’une main les clubs qui ont réussi un tel exploit dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

Mais pour l’heure, au moins, les Leafs respirent encore.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un jeunot, le gardien Joseph Woll, 11 matchs d’expérience en saison dans la LNH, est arrivé devant ce filet – la première recrue à jouer un match des séries depuis Félix Potvin devant le filet des Leafs – et a effectué les arrêts qu’il fallait lors des moments qu’il fallait. Il a reçu 25 tirs, ce qui n’est pas si énorme, mais il s’est avéré solide.

PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS Le gardien des Leafs Joseph Woll

Mais on retient avant tout que les Leafs ont passé le match à dicter le tempo. Les adversaires de la Floride ont eu du mal à toucher à la rondelle, et quand ils avaient l’objet en leur possession, il y avait un ou deux gars en blanc et bleu dans les parages. Tout le temps.

On voit rarement les Leafs comme un club agressif au chapitre de l’échec avant, mais ce fut le cas en ce mercredi soir. Comme Simone de Beauvoir l’a écrit jadis : c’est comme ça qu’on gagne au hockey, et encore plus dans le détail.

PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS Radko Gudas (7) et Jake McCabe (22)

Maintenant, le défi des Leafs consiste à répéter ce genre de performance une autre fois, puis une autre, et encore une autre. Pourquoi pas ? Tout a été dit au sujet des gros canons des Leafs, trop tranquilles depuis le début de cette série.

Et puis qui, au juste, a sonné la charge cette fois ? Nylander avec le premier but, et Marner avec le deuxième. Il n’y a pas de hasards au hockey.

Le miracle potentiel des Leafs tient sans doute à ceci, par ailleurs : les joueurs vedettes de ce club, si tranquilles depuis le début de cette série, ne pourront pas être réduits au silence pendant quatre matchs de suite. Et peut-être pas cinq, ni six ni sept, si ça se trouve.

Les Panthers, eux, ont paru à bout de patience pour la première fois de cette série, en enchaînant les coups à la fois douteux et déloyaux. Est-ce que le dommage est « dedans » la tête, pour citer Stéphane Ouellet ?

On verra bien vendredi soir. En attendant, les Leafs ont ce qu’ils voulaient : une autre chance. C’est déjà ça.

En hausse : Mitch Marner PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS Mitch Marner (16) et Timothy Liljegren (37) Une passe, et aussi le but gagnant.

En baisse : Eetu Luostarinen PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Eetu Luostarinen (27) C’est sa pénalité inutile en début de match qui a mené au premier but des Leafs.