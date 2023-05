Malgré la saison décevante des Canucks de Vancouver au plan collectif, Elias Pettersson vient de connaitre, à 24 ans, sa première saison de plus de 100 points en carrière.

Ses 102 points lui ont conféré le dixième rang des compteurs de la LNH, devant Mitch Marner, Sidney Crosby, Jack Hughes, Brayden Point et Artemi Panarin, entre autres. Il est considéré par plusieurs comme l’un des cinq à sept meilleurs centres de la Ligue nationale.

Michael Dal Colle, 26 ans, a produit modestement cet hiver. Seulement quatre buts et quinze passes en 39 matchs… avec le TPS Turku en Finlande. Cet ailier ontarien s’est exilé après avoir tenté sans succès de percer la formation des Islanders de New York pendant six ans. Il a disputé 112 matchs en carrière dans la LNH et obtenu seulement 21 points.

Pettersson et Dal Colle ont tous deux été repêchés au cinquième rang. Le premier en 2017 et le second en 2014.

À la suite de la loterie de la LNH, présentée lundi soir, le Canadien conserve donc sa place de sélection au cinquième rang. Kent Hughes semble sûr de mettre la main sur un joueur d’impact à ce rang.

Les exemples de Pettersson et Dal Colle confirment qu’il est possible de frapper un coup de circuit à ce rang, mais aussi de connaitre un échec retentissant.

Heureusement pour le Canadien, les choix favorables sont beaucoup plus nombreux et les gaffes rares. En dix cuvées, entre 2019 et 2010, on dénombre trois centres numéro un ou sur le point de le devenir, trois défenseurs numéro un (ou en voie de l’être), un deuxième centre et trois flops.

2020

Jake Sanderson, défenseur, Sénateurs d’Ottawa

Potentiel défenseur numéro un

À seulement 20 ans, Sanderson vient de connaitre une excellente première saison à Ottawa avec 32 points en 77 matchs et un temps d’utilisation de 21 : 55, deuxième à ce chapitre chez les Sénateurs derrière Thomas Chabot. En fin de saison, il jouait entre 25 et 30 minutes par rencontre. Il était même souvent utilisé davantage que Chabot en mars avant que celui-ci ne tombe au combat.

2019

Alex Turcotte, centre, Kings de Los Angeles

En mode survie dans la Ligue américaine

Turcotte constituait l’un des bons attaquants du programme de développement américain avec Jack Hughes, Cole Caufield, Matthew Boldy et Trevor Zegras, entre autres. Il a suivi Caufield au Wisconsin, mais y est demeuré seulement un an, contrairement au jeune attaquant du Canadien.

Plusieurs blessures, dont deux commotions cérébrales, ont nui à son développement, mais avant même qu’il ne connaisse des ennuis de santé, on commençait à déchanter légèrement.

Turcotte, 22 ans, a été blanchi en douze matchs dans la LNH. Il a obtenu 17 points en 32 matchs dans la Ligue américaine. Moritz Seider, Dylan Cozens, Zegras, Boldy et Caufield ont été repêchés après lui et constituent déjà des joueurs d’impact.

2018

Barrett Hayton, centre, Coyotes de l’Arizona

Potentiel de centre numéro un

Malgré un début de carrière difficile, l’entraîneur en chef des Coyotes, André Tourigny, n’a jamais cessé de croire en Hayton. Celui-ci avait amassé trois points en 27 matchs fin décembre, mais jouait bien défensivement aux yeux de son entraîneur et provoquait des chances de marquer.

Hayton a joué au centre du premier trio des Coyotes en deuxième moitié de saison et amassé 40 points en 55 matchs. L’avenir est finalement prometteur pour ce jeune homme de 22 ans, l’un des plus jeunes de la cuvée 2018.

Quinn Hughes, Noah Dobson et Evan Bouchard, trois jeunes défenseurs de premier plan, étaient également disponibles au cinquième rang.

2017

Elias Pettersson, centre, Canucks de Vancouver

Centre numéro un

Les Canucks ont chuté du deuxième au cinquième rang à la suite de la loterie en 2017. Nico Hischier a été repêché au premier rang par les Devils, Nolan Patrick au deuxième rang par les Flyers, les défenseurs Miro Heiskanen et Cale Makar aux troisième et quatrième rangs, par Dallas et Denver respectivement. Une grande cuvée au sommet.

2016

Olli Juolevi, défenseur, Canucks de Vancouver

Échec

Une majorité de recruteurs auraient choisi Juolevi au cinquième rang en 2016. Il possédait un bon physique à 6 pieds 2 pouces, venait d’amasser 42 points en 57 matchs au sein des réputés Knights de London dans la Ligue junior de l’Ontario, dont sept passes en quatre matchs à la Coupe Memorial et aussi, surtout, avait obtenu neuf aides en sept matchs pour la Finlande au Championnat mondial junior à seulement 17 ans.

Son seulement montrait-il un talent hors-pair, mais il avait remporté la Coupe Memorial avec London et atteint la finale du Championnat mondial junior avec la Finlande, une défaite cruelle de 4-3 en prolongation aux mains de la Russie.

On l’a même choisi au sein de l’équipe d’étoiles à ce Championnat, avec l’Américain Zack Werenski, 18 ans, repêché huitième au total par Columbus un an plus tôt.

Blessures, éthique de travail déficiente ont contribué à ses insuccès. Les Canucks l’ont largué quatre ans après le repêchage. Il a eu le temps d’être soumis au ballottage par sa nouvelle organisation, les Panthers de la Floride, réclamé par les Red Wings, rejeté à nouveau par ceux-ci. À 24 ans, il a passé l’hiver dans la Ligue américaine dans l’organisation des Ducks.

Matthew Tkachuk, Clayton Keller, Mikhail Sergachev et Charlie McAvoy étaient disponibles au cinquième rang, mais les décisions seraient toujours plus faciles avec une boule de cristal…

2015

Noah Hanifin, défenseur, Hurricanes de la Caroline

Défenseur numéro deux

Il y avait de gros noms au sommet cette année-là, Connor McDavid, Jack Eichel, Dylan Strome, Mitch Marner, entre autres, mais Hanifin était considéré le meilleur défenseur disponible.

Hanifin a fait le saut dans la LNH à 18 ans. Après trois saisons correctes, il a été échangé aux Flames de Calgary avec Elias Lindholm contre Dougie Hamilton, Adam Fox et Micheal Ferland.

Une transaction gigantesque nettement à l’avantage des Flames. Hanifin a connu sa meilleure saison en carrière en 2021-2022 avec 48 points et un temps d’utilisation presque 22 minutes. Il a joué en moyenne une minute de plus cette année, mais sa production a chuté d’une dizaine de points.

À 26 ans, il constitue le deuxième défenseur à Calgary derrière Rasmus Andersson, repêché au deuxième tour la même année. Zack Werenski et Thomas Chabot étaient aussi disponibles au cinquième rang, tout comme les attaquants Timo Meier et Mikko Rantanen.

2014

Michael Dal Colle, ailier, Islanders de New York

Échec

Dal Colle avait pourtant le physique de l’emploi à 6 pieds 3 pouces et 200 livres et il avait amassé 95 points en 57 matchs à Oshawa dans la Ligue junior de l’Ontario à son année d’admissibilité.

Il n’est pas le premier espoir des Islanders à rater son coup. Dal Colle s’est exilé en Europe l’an dernier quand l’équipe ne lui a même pas soumis d’offre qualificative. Nikolaj Ehlers, Kevin Fiala et Dylan Larkin ont été repêchés après lui, mais aussi Jake Virtanen, Hayden Fleury et Brendan Perlini, trois échecs. Cuvée plutôt faible après Aaron Ekblad, Sam Reinhart et Leon Draisaitl au sommet.

2013

Elias Lindholm, centre, Hurricanes de la Caroline

Centre numéro un

La carrière de Lindholm a pris son envol après son départ de la Caroline pour Calgary, en 2018, à 23 ans. Il est devenu depuis le premier centre des Flames et a connu sa meilleure saison en carrière en 2021-2022 avec 82 points, dont 42 buts.

Comme la majorité de ses coéquipiers, sa production a chuté cette saison, 64 points, dont 22 buts, mais le départ de l’entraîneur Darryl Sutter pourrait contribuer à le relancer. Il serait moins enclin à quitter Calgary depuis le congédiement de Sutter.

Lindholm, un centre droitier, a été repêché avant Sean Monahan, Darnell Nurse, Josh Morrissey, Bo Horvat, Max Domi et Valeri Nichushkin. Il y avait de la qualité en première moitié de premier tour en 2013.

2012

Morgan Rielly, défenseur, Maple Leafs de Toronto

Défenseur numéro un

Rielly n’a pas été à l’abri des critiques au fil des ans, son jeu défensif n’est pas toujours à point, mais il demeure un défenseur offensif de premier plan, de loin le meilleur de sa cuvée d’ailleurs avec plus de 400 points en carrière.

Il a amassé 68 points il y a deux ans et produisait à un rythme de 52 points sur une saison de 82 matchs cet hiver. Il a accumulé 11 points en 9 matchs en séries jusqu’ici avec un temps d’utilisation de 24 : 05, évidemment un sommet chez les Leafs.

Repêché un rang après lui, Hampus Lindholm constitue sans doute un défenseur plus complet, et Jacob Trouba, neuvième choix au total par Winnipeg, désormais capitaine à New York, demeure nettement plus robuste, mais Rielly constitue un choix judicieux au cinquième rang.

Beaucoup plus d’ailleurs que les quatre premiers, Nail Yakupov, Ryan Murray, Alex Galchenyuk et Griffin Reinhart…

2011

Ryan Strome, centre, Islanders de New York

Centre numéro deux

La situation serait sans doute plus reluisante pour les choix au cinquième rang si les Islanders n’y avaient pas pigé aussi souvent. On vous épargne Nino Niederreiter, cinquième choix au total l’année précédente, en 2010, devenu néanmoins un solide joueur de troisième trio.

Malgré une deuxième saison prometteuse, la carrière de Strome n’a jamais décollé à Long Island. Il aura au moins rapporté Jordan Eberle dans un échange en 2017. Celui-ci a ensuite réclamé au repêchage de l’élargissement des cadres en 2021.

Strome a connu ses meilleurs moments en carrière avec les Rangers de New York, où il a connu quelques saisons d’une cinquantaine de points derrière le premier centre Mika Zibanejad.

À 29 ans, il poursuit sa carrière à Anaheim, où il a amassé 41 points la saison dernière. Zibanejad, Mark Scheifele, Sean Couturier, Dougie Hamilton et Jonas Brodin ont été repêchés dans l’ordre après lui dans cette cuvée très riche parmi les dix premiers choix.

Leo Carlsson sera-t-il disponible au cinquième rang ?

Corey Pronman, le spécialiste du repêchage pour le site theathletic.com, ne s’est pas trompé par beaucoup au sommet avec son repêchage simulé à une semaine du repêchage de 2022.

Juraj Slafkovsky a été repêché au premier rang par Montréal, Logan Cooley au troisième rang par les Coyotes, il a même prévu la chute de Shane Wright au quatrième rang et le choix de Cutter Gauthier par les Flyers en cinquième place.

Seul petit faux pas, les Devils ont jeté leur dévolu sur le défenseur Simon Nemec au deuxième rang au lieu de David Jiricek. Avec le recul, le New Jersey aurait peut-être préféré Jiricek.

Pronman se mouille évidemment à nouveau cette année. Connor Bedard aboutit évidemment à Chicago et Adam Fantilli à Anaheim, sans surprise, mais il prédit Will Smith à Columbus et le Russe Matvei Michkov à San Jose.

Le centre Leo Carlsson serait donc disponible au cinquième rang, un scénario avantageux pour le CH. Carlsson, un centre gaucher suédois de 6 pieds 3 pouces et 195 livres, a amassé 25 points en 44 matchs à Örebro, en Ligue d’élite suédoise (SHL), à l’aile gauche, il faut le préciser, et six points en sept matchs au Championnat mondial junior.