(Sunrise) C’était quasiment automatique cette saison chez les Maple Leafs de Toronto. Chaque match, Mitch Marner, William Nylander, Auston Matthews ou encore John Tavares allait s’inscrire à la marque.

Tim Reynolds Associated Press

C’était toujours le cas — du moins jusqu’en demi-finales de l’Association Est.

Après trois matchs contre les Panthers de la Floride dans cette série, l’intimidant quatuor torontois est toujours muselé.

Après qu’au moins l’un d’entre eux eut noirci la feuille de pointage au moins une fois dans 81 des 88 matchs des Leafs cette saison, Marner, Nylander, Matthews et Tavares totalisent zéro filet dans cette série contre les Panthers.

« Bobrovsky, a dit l’entraîneur-chef des Panthers Paul Maurice, quand on lui a demandé d’expliquer de la manière la plus simple cette disette chez les Leafs. C’est la réponse à cette question. »

Maurice faisait alors référence au gardien de but des Panthers Sergei Bobrovsky, qui a bloqué jusqu’ici tous les tirs des canons torontois.

PHOTO MICHAEL LAUGHLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sergei Bobrovsky a bloqué jusqu’ici tous les tirs des Mitch Marner, William Nylander, Auston Matthews et John Tavares (sur la photo).

Matthews a décoché 14 lancers en direction de Bobrovsky au cours des trois premiers matchs de la série. Tout comme Nylander. Tavares en a tenté 12. Et Marner a été limité à neuf.

Ce sont 49 tirs au total — et Bobrovsky a été parfait jusqu’ici. Les Panthers dominent la série 3-0 après avoir arraché une victoire de 3-2 en prolongation dimanche. Ils pourraient maintenant compléter le balayage de la série à domicile mercredi soir.

« Nous travaillons très fort, a dit Marner. Nous avons eu nos chances. Nous avons obtenu nos opportunités. Mais ça n’a pas joué en notre faveur jusqu’ici. Il s’agit de continuer de travailler sans relâche, de générer un peu plus de circulation autour de leur filet et de profiter davantage des rebonds. »

Ces statistiques, qui expliquent autant les succès du quatuor cette saison que ses déboires depuis le début de la série, sont étonnantes.

« Tout ce que je peux faire, c’est de continuer de les placer en position de connaître du succès. C’est ça, ma priorité, a dit l’entraîneur-chef des Leafs Sheldon Keefe lundi. Puis, comme c’est le cas pour le reste de l’équipe, mon message consiste à leur dire de contrôler les choses qu’ils peuvent contrôler et de se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. »

Les quatre gros canons des Leafs ont amassé ensemble au moins 10 points dans un match en cinq occasions cette saison, ont inscrit six buts dans une partie à deux reprises — une fois en fin de saison régulière contre le Canadien de Montréal, puis au premier tour contre le Lightning de Tampa Bay — et n’ont jamais été blanchis de la feuille de pointage dans deux matchs consécutifs.

Dans cette série, ça s’est produit trois fois de suite — et la séquence n’est pas terminée.

« Ce sont tous des matchs différents, a noté Maurice. Le match no 3 a été très difficile pour notre gardien… Ce sont des matchs éliminatoires. Ça se joue sur de petits détails. Et l’attaque est omniprésente, car chaque jeu devient dangereux. »

Les Panthers ont toutefois fait du bon travail dans le match no 3 afin de limiter les chances de marquer de Marner, Nylander, Matthews et Tavares. Maurice a appelé que le hockey est un sport où parfois quelques millimètres peuvent faire une grande différence entre un but et un tir qui rate la cible.

« Il faut qu’on trouve des façons de capitaliser davantage, a admis Tavares. Ils sont très étanches autour de leur filet. Nous n’avons tout simplement pas exécuté les jeux nécessaires afin d’obtenir les résultats que nous convoitons. »