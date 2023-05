PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto sont en train d’apprendre rapidement la même leçon que les vainqueurs du Trophée des Présidents.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Matthew Tkachuk est un problème.

L’ailier des Panthers de Floride, un mélange de vitesse, d’habileté, de ténacité et de cran qui fait de lui une licorne par rapport à ce que l’on trouve actuellement dans la LNH, a joué un rôle déterminant dans la surprenante victoire de son équipe face aux Bruins de Boston, au premier tour des séries.

Tkachuk a repris là où il s’était arrêté lors du match un du deuxième acte des séries, mardi, avec trois passes et un sommet dans le match de neuf mises en échec. Son groupe l’a emporté 4-2.

L’entraîneur-chef des Leafs, Sheldon Keefe, a énuméré les dangers que représente Tkachuk avant le début de la série, y compris ses habiletés en contre-attaque, le long de la bande, derrière le filet et près de celui-ci. Il l’a démontré lors du match initial.

Les Leafs savent qu’il est crucial de contrer un joueur ayant déjà 14 points depuis le début des séries, un sommet.

« C’est un gars super compétitif, a dit Mark Giordano des Leafs, qui a été son coéquipier chez les Flames. Il gagne beaucoup de rondelles libres où ça peut aller d’un côté ou de l’autre. Il faut y aller intensément. Il joue avec beaucoup de confiance. Nous devons vraiment lui mettre des bâtons dans les roues. »

Auston Matthews a joué aux côtés de Tkachuk dans le programme de développement de l’équipe nationale américaine, lorsqu’ils étaient des adolescents.

« Son jeu a toujours été comme maintenant, a confié Matthews. Il joue avec beaucoup d’intensité. Il est toujours devant le filet. Il est difficile à déplacer aux alentours du but.

« Il faut en tenir compte, mais en même temps ne pas s’en laisser imposer. »

Les Leafs ont tout de même d’autres soucis à part Tkachuk, à égalité au sixième rang des marqueurs avec 109 points en saison régulière.

Sam Bennett, originaire de la banlieue de Toronto, a inscrit un but et une aide dans le match un, tandis que Nick Cousins a marqué lui aussi.

Keefe a expliqué que son équipe devait faire en sorte que cette ligne joue plus souvent dans la moitié de glace des Panthers, au vu de ce que ces derniers ont fait aux Bruins, qui menaient 3-1 en première ronde.

« Ils créent des opportunités, de la vie, de l’énergie, a analysé Keefe. Ça alimente le reste de l’équipe. »