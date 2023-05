Les Bruins célèbrent le but égalisateur de Brandon Montour (62), à la fin de la troisième période.

PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

La meilleure équipe de l’histoire de la LNH, du moins statistiquement, s’est effondrée. Et elle l’a fait de façon plus que spectaculaire.

Après avoir laissé filer une avance de 3-1 dans la série, les Bruins de Boston se sont fait huer par leurs partisans au début de la rencontre après avoir pris un retard de 2-0 dans le match ultime. Ils sont cependant venus de l’arrière et ont mené jusqu’à la dernière minute de jeu.

Mais Carter Verhaeghe a fait scintiller la lumière rouge en prolongation pour permettre aux Panthers de la Floride de l’emporter 4-3 et accéder au tour suivant.

Et c’est ainsi que l’équipe avec le plus grand nombre de victoires en une saison est tombée. Les Bruins, 65 victoires et 135 points, sont tombés au premier tour des séries éliminatoires.

C’est peut-être avec ce traumatisme que s’est terminée la domination des Bruins. Le capitaine Patrice Bergeron, 37 ans, avait jonglé avant de s’engager pour une unique saison avec le club. Même scénario pour le deuxième centre des Bruins, David Krejci, 35 ans, aussi convaincu par le projet de cette dernière valse.

Les Panthers croiseront le fer avec les Maple Leafs de Toronto au prochain tour.

Plus de détails à venir.