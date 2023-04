Macklin Celebrini (17) a procuré la victoire au Canada avec un but en prolongation.

(Bâle) Macklin Celebrini a inscrit le but victorieux avec 2:09 à écouler à la période de prolongation et le Canada a défait la Slovaquie 4-3 dans le match pour la médaille de bronze au Championnat du monde de hockey masculin des moins de 18 ans, dimanche en Suisse.

La Presse Canadienne

Celebrini avait aussi marqué le premier but du match, en deuxième période. Colby Barlow et Matthew Wood ont également touché la cible pour le Canada, qui a dominé 41-29 au chapitre des tirs au but.

Le but de Wood est survenu alors qu’il restait 70 secondes à écouler à la troisième période, forçant ainsi la tenue d’une période additionnelle.

Dalibor Dvorsky, Peter Cisar et Daniel Jencko ont trompé la vigilance du gardien québécois Gabriel D’Aigle.

Le but de Jencko avait procuré aux Slovaques une avance de 3-2 avec 4:27 à jouer au troisième vingt.

Le Canada menait 2-1 après 40 minutes de jeu grâce au filet de Barlow, qui a déjoué Samuel Urban à 19:47 de la deuxième période.

Le Canada avait complété le volet préliminaire au deuxième rang du groupe A avec un dossier de trois gains et une défaite.

La Suède lui avait infligé un revers de 8-0 lors du tout premier match du tournoi, le 20 avril. Les deux clubs se sont de nouveau affrontés en demi-finale, samedi, et la Suède a signé une autre convaincante victoire, celle-là par le score de 7-2.

La Suède participera d’ailleurs au match pour la médaille d’or contre les États-Unis plus tard dimanche.

Les deux pays ont remporté leurs six parties pendant le tournoi, incluant les rencontres du volet éliminatoire. Ils ont terminé au premier rang du groupe A et du groupe B, respectivement.