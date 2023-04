Le Blizzard du Séminaire Saint-François a remporté le Championnat national masculin M18 grâce à un doublé de Marc-Olivier Roy, dimanche après-midi au Stade L-P Gaucher.

La Presse

Le club de la Capitale-Nationale a pris la mesure des Gaulois de Saint-Hyacinthe 3-2 et est ainsi devenu la première formation québécoise à soulever le titre depuis 2001. C’est une douce vengeance pour le Blizzard qui a plié l’échine contre les Gaulois lors de la finale de la Coupe des Champions.

Noah McKinnon a inscrit l’autre filet des victorieux. Raphaël Précourt a été impérial et a repoussé 42 tirs, dont un à bout portant avec cinq minutes à jouer, pour confirmer le titre du club.

Roy, qui n’avait pas fait mouche depuis le début du tournoi, s’est avéré le héros de la rencontre en marquant le but victorieux. Il a marqué son premier but en échappé pour donner les devants à son équipe 2-1 et a ensuite inscrit le filet victorieux une minute 46 secondes plus tard à l’aide d’un tir venant d’un cercle des mises au jeu.

Les Gaulois ont pu compter dans leur rang les deux joueurs pressentis pour être les deux premiers choix du prochain repêchage de la LHJMQ en Caleb Desnoyers et Émile Guité.

Guité, qui a été élu joueur du tournoi, a fait scintiller la lumière rouge lors de la rencontre. Dominic Pilote a aussi touché la cible du côté des locaux. Rémi Cloutier a stoppé 28 tirs.

Il s’agissait de la troisième finale au championnat canadien entre deux clubs québécois.