Mika Zibanejad (93) et Igor Shesterkin (31), des Rangers de New York

(New York) Chris Kreider a récolté un but et deux passes alors que les Rangers de New York ont gagné 5-2 face aux Devils du New Jersey, samedi, créant l’impasse 3-3 dans cette série de premier tour.

Vin A. Cherwoo Associated Press

Le match ultime sera présenté lundi soir, au Prudential Center.

Après son but en avantage numérique au premier tiers, Kreider a pris part aux filets de Mika Zibanejad et Vladimir Tarasenko, au deuxième vingt.

Barclay Goodrow et Braden Schneider ont aussi marqué pour les Rangers, qui ont pu compter sur 34 arrêts d’Igor Shesterkin.

Les Rangers n’avaient inscrit que deux buts à leurs trois derniers matchs.

Curtis Lazar et Dawson Mercer ont riposté pour le New Jersey.

Akira Schmid a été battu cinq fois en 29 tirs. Lors des trois matchs précédents, il avait stoppé 80 tirs sur 82.

Goodrow a signé un premier but depuis le 12 mars, profitant du rebond après un tir de Jimmy Vesey.

Repêché au premier tour en 2020, Schneider a réussi un premier but en carrière en séries.