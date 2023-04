Les Jets de Winnipeg sont éliminés et il y aura des pots à réparer.

L’entraîneur en chef des Jets, Rick Bowness, s’est attaqué au désir de vaincre de ses leaders, après la rencontre.

« Le même problème s’est produit en février quand on s’approchait du premier rang, a-t-il craché furieusement lors de son point de presse. Il faut avoir de la fierté. Leurs meilleurs joueurs ont été largement supérieurs aux nôtres. Même pas proche… »

Les Jets vivaient pourtant des circonstances atténuantes lors de leur série contre les Golden Knights. Leur meilleur défenseur, Josh Morrissey, 76 points en saison régulière, est tombé au combat lors du troisième match. Nikolaj Ehlers a disputé un seul match, le dernier, jeudi. Blessé lors de la quatrième rencontre, Mark Scheifele a raté celle où Ehlers revenait au jeu.

Mais les blessures n’ont pas contribué à susciter la moindre empathie de la part de Bowness. Il n’a pas nommé Pierre-Luc Dubois, mais on devine que le Québécois occupait ses pensées lors de son court, mais furieux point de presse.

Après un premier match prometteur, Dubois a été limité à deux points lors des quatre dernières rencontres. Il a aussi écopé de trois punitions mineures dans le troisième match, et une autre lors de la rencontre suivante, qui a mené au second but de Vegas deux secondes après son retour sur la glace.

Malgré l’absence de Scheifele, Dubois a été limité à 17 : 49 lors de la dernière partie, son total le plus bas de la série. Kyle Connor, Ehlers et même Mason Appleton, cinq buts en saison régulière, ont joué davantage. Scheifele n’avait guère été meilleur avant de subir sa blessure.

Une bonne réflexion à faire

Le directeur général Kevin Cheveldayoff aura une réflexion à faire cet été. Le gardien Connor Hellebuyck, Blake Wheeler, Scheifele, Nino Niederreiter, Dubois, Brenden Dillon et Dylan DeMelo auront droit à l’autonomie complète dans un an.

Les Jets ont-ils les effectifs avec le noyau actuel pour une ultime tentative de remporter la Coupe Stanley, après avoir accédé aux séries de justesse cette année, raté les éliminatoires la saison précédente et perdu en quatre matchs consécutifs contre le Canadien lors du deuxième tour deux ans plus tôt ?

Le chroniqueur du quotidien Winnipeg Free Press, Mike McIntyre, a déjà des recommandations pour Cheveldayoff.

« Le statu quo ne sera pas acceptable, a-t-il écrit vendredi matin. La performance pathétique lors du cinquième match, où plusieurs joueurs des Jets semblaient déjà avoir la tête aux vacances, a fait déborder le vase pour Bowness. On a pourtant embauché celui-ci pour secouer ce noyau dorloté trop souvent ces dernières années. »

McIntyre vise en particulier les deux premiers centres de l’équipe, Scheifele et Dubois. « Oui, il s’adresse à toi, Pierre-Luc Dubois, qui était sur la glace pour trois buts des Golden Knights jeudi soiret qui ne semblait pas avoir la volonté de les empêcher. Mark Scheifele ne doit pas être épargné non plus même s’il s’est blessé dans le quatrième match. Bowness ne l’a pas cloué au banc (avec Kyle Connor) pour rien après la pause du match des étoiles. »

À la défense de Dubois, il a été d’une grande mollesse sur le but de Mark Stone, le second de Vegas, mais il n’était pas à blâmer sur le premier, ni sur le troisième, puisqu’il sortait à peine du banc sur une contre-attaque des Golden Knights. On doit surtout attribuer ces buts à une défense poreuse des Jets. Mais l’ensemble de l’œuvre n’a néanmoins pas été transcendant et Bowness n’a pas attaqué ses vedettes pour rien.

« Scheifele et Dubois ont peut-être disputé leur dernier match à Winnipeg, poursuit McIntyre. Ils n’obtiendront sûrement pas les éloges de l’entraîneur lors du bilan de Bowness auprès de son patron. Ils deviendront joueurs autonomes sans compensation dans un an. Un changement de décor serait profitable aux deux parties. »

Des rumeurs lient Pierre-Luc Dubois au Canadien depuis plusieurs saisons, mais encore plus depuis un an. Dubois laisserait entendre à son entourage son désir de jouer à Montréal.

Dubois demeure un joueur attrayant : seulement 24 ans, 6 pieds 4 pouces, 214 livres, 63 points en 73 matchs de saison régulière.

Mais malgré son talent et toute l’affection qu’il peut nous inspirer, il ne faut pas ignorer les drapeaux rouges. Il a quitté Columbus avec fracas, après avoir exigé un échange, au cœur du tumulte avec John Tortorella, et sa fin de saison avec les Jets tourne au vinaigre.

Tortorella et Bowness ne constituent pas des coachs faciles, mais ils laissent généralement leurs joueurs respirer lorsque l’effort est au rendez-vous.

L’idée n’est pas de s’opposer à son acquisition par le Canadien. Mais de ne pas ignorer non plus les aspects un peu plus préoccupants dans son cas. À cet effet, la direction du CH fera sans l’ombre d’un doute ses devoirs.

S’il s’amène dans la métropole, Jeff Gorton et Kent Hughes se seront assurés qu’il ne devienne pas le prochain Jonathan Drouin.

Le partisan moyen du Canadien adore ces Québécois ailleurs dans la LNH et rêve toujours de les voir aboutir à Montréal. Mais il constitue ensuite son critique le plus féroce lorsque les performances de ceux-ci ne sont pas à la hauteur des attentes. Drouin peut en témoigner…

Les Rangers font face à l’élimination

PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Les Rangers ont perdu une troisième rencontre consécutive jeudi, de façon nette et précise, 4-0.

Après avoir écrasé les Devils à Newark par des scores identiques de 5-1 lors des deux premiers matchs de la série, les Rangers ont perdu une troisième rencontre consécutive jeudi, de façon nette et précise, 4-0. Ils seront éliminés s’ils perdent le prochain match samedi.

Après avoir vilipendé ses joueurs à la suite de la défaite dans le quatrième match, l’entraîneur Gerard Gallant a changé d’approche. « Nous avons joué avec plus d’intensité que lors du match précédent, a-t-il déclaré aux journalistes après la rencontre. L’effort était satisfaisant. Les Devils ont disputé tout un match. Il faut leur rendre le crédit. Ils ont disputé leur meilleur match de la série à mes yeux. »

Même s’ils comptaient déjà sur l’une des bonnes attaques de la LNH, les Rangers ont cédé aux Blues des choix de premier tour et troisième tour en 2023 pour Vladimir Tarasenko et de deuxième et troisième tours en 2023 également pour Patrick Kane (le choix de deuxième tour devient un choix de premier tour en 2024 ou 2025 si New York atteint le carré d’as).

À ce stade-ci de leur cycle, le jeu en valait la chandelle. Mais avec seulement deux buts marqués lors des trois dernières rencontres par l’équipe contre le gardien Akira Schmid, Gallant et son patron Chris Drury attendent un retour sur l’investissement.

Une victoire samedi et la pression basculera à nouveau de l’autre côté de la rive…