On va se le dire, dans le cas des Maple Leafs de Toronto, ce n’est jamais si facile. Ni si simple.

Ce club-là, celui avec la feuille d’érable dépressive sur le maillot, n’a pas gagné une série depuis le bogue de l’an 2000, ou à peu près. En ce jeudi soir d’avril, l’occasion était belle d’enterrer ce Lightning épuisé, amoché, amoindri, et de passer, enfin, au tour suivant.

Mais que disions-nous, déjà ? Ah oui : ce n’est pas si simple. Jamais si simple.

Ce n’est jamais rien de tout cela parce que les Leafs ne font jamais dans le facile ni dans l’évident.

Ce cinquième match de la série aurait dû être le leur, encore plus après le but de Morgan Rielly, survenu en début de soirée, qui aurait pu, aurait dû donner le ton.

Sauf que la marque finale est celle-ci : Tampa Bay 4, Toronto 2.

Et puis, cela vient signifier qu’il y aura un sixième match dans cette série, samedi soir à Tampa, et que tout est possible, car comme on le sait, dans un sixième match, ça peut aller d’un bord comme de l’autre. Surtout, ça peut aller pas du bord torontois.

Vous avez dit panique ?

C’est particulier, quand même.

Dans le monde du sport, il y a parfois de ces équipes dont on n’attend strictement rien, sinon des effondrements titanesques, et une suite de déceptions d’ici à la fin des temps.

Par exemple, il est impossible de penser qu’un jour, les Jets de New York vont gagner quelque chose, ou les Browns de Cleveland, et puis dans cette veine, qui, dans cette salle, vraiment, pense que les Maple Leafs vont gagner quelque chose d’ici à la saison 2990-2991, si un tel évènement s’avère possible ?

C’est un peu le problème pour les Leafs en ce moment.

Une défaite, ça va, ça arrive. Mais une défaite comme celle-ci, sans appel, alors que l’occasion était belle de fermer les livres et de pousser les joueurs du Lightning sur la voie d’évitement ? C’est quelque chose qui marque, qui pourrait faire mal.

Parce que les Torontois avaient la chance de montrer au reste de la ligue qu’ils ne sont plus les mêmes vieux Leafs, ceux qui avaient l’habitude de s’étouffer à la moindre occasion.

PHOTO NICK TURCHIARO, USA TODAY SPORTS Les visages étaient longs au banc des Maple Leafs de Toronto, en fin de soirée, jeudi…

Mais bon, en lieu et place, les Leafs ont profité de ce jeudi soir, à la maison en plus, devant les leurs, pour ramener les doutes du passé au premier plan, et pour rappeler à la planète LNH que finalement, ils sont peut-être les bons vieux Leafs. Encore.

Les mêmes qui n’ont rien gagné depuis Expo 67, finalement.

Il n’y a plus rien à ajouter. Si les Leafs échappent cette série, ce sera la fin pour pas mal tout le monde à Toronto, du coach au DG en passant par le responsable des bouteilles de Gatorade. Les Leafs ne peuvent pas perdre cette série.

Mais en ce jeudi soir, les Leafs ont semé leur propre doute. Les joueurs du Lightning n’en demandaient pas tant.