(Toronto) Le capitaine des Maple Leafs, John Tavares, est bien conscient de l’occasion qui se présente au club torontois.

Abdulhamid Ibrahim La Presse Canadienne

Jeudi, au Scotiabank Arena, les Leafs auront la chance d’écarter le Lightning de Tampa Bay en cinq matchs en première ronde.

N’ayant pas remporté de série depuis 2004, Toronto a poussé au pied du mur les champions de la coupe Stanley de 2020 et 2021.

Tampa Bay a également été finaliste l’an dernier.

« C’est cliché, mais il ne faut ni trop s’emballer ni trop baisser la tête. Nous avons bien joué, mais le travail n’est pas terminé, a dit Tavares, qui est originaire de Mississauga.

« La dernière victoire est la plus dure à obtenir. Il s’agit de rester fidèles à qui nous sommes. »

Les Maple Leafs sont invaincus depuis qu’ils ont été corrigés 7-3 en lever de rideau de la série, devant leurs partisans.

Les deux derniers gains ont été acquis en prolongation à Tampa.

« Nous devons disputer 60 minutes de la bonne façon, a confié Ryan O’Reilly. Si nous imposons le rythme comme nous savons le faire, nos chances de succès deviennent encore meilleures. »

Il y a deux ans, au premier tour, les Leafs ont perdu le premier match avant d’enchaîner trois victoires, face au Canadien de Montréal. C’est toutefois le CH qui a remporté les trois matchs suivants.

La formation a beaucoup changé, mais le mauvais souvenir est resté, a indiqué l’entraîneur Sheldon Keefe.

« Plusieurs gars sont encore là et ils ont traversé beaucoup de choses ensemble, a dit Keefe. C’est réel et c’est ressenti, et je crois que ça vous fait grandir. Ça amène de la motivation et de la concentration. »