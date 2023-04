(Los Angeles) Zach Hyman a marqué le but de la victoire en prolongation pour les Oilers d’Edmonton qui l’ont emporté 5-4 sur les Kings de Los Angeles dimanche soir. Cette victoire leur a permis d’égaliser à 2-2 dans ce premier tour des séries.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Hyman a battu le gardien des Kings Joonas Korpisalo entre les jambières à 10 : 39 de la prolongation pour son premier but des séries.

Leon Draisaitl a inscrit deux buts et une mention d’aide pour les Oilers, et a pris la tête du classement des points des séries de la LNH avec cinq buts et quatre aides.

Evan Bouchard a ajouté un but et une aide et Evander Kane a également fait trembler les filets pour les Oilers dans le troisième match de la série qui se termine en prolongation.

Le capitaine des Oilers Connor McDavid a distribué trois aides.

Le gardien partant Stuart Skinner a été retiré après la première période lorsque les Kings ont marqué trois buts sans riposte sur 11 tirs.

Jack Campbell a repoussé 27 des 28 tirs en 50 minutes et demie de relève.

Gabriel Vilardi, Victor Arvidsson, Anze Kopitar et Matt Roy ont marqué pour les Kings.

Kevin Fiala a inscrit deux aides pour son premier match depuis le 1er avril et Philip Danault a également contribué avec une paire d’aides. Korpisalo a réalisé 37 arrêts dans la défaite.

La série se déplacera à Edmonton pour le cinquième match, mardi, et reviendra à Los Angeles pour le sixième match, samedi.