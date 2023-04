Séries éliminatoires de la LNH

Une impressionnante rafale des Islanders qui l’emportent à la maison

(New York) Auteurs de quatre buts en 2 : 18 – le plus court laps de temps pour autant de buts dans l’histoire des séries, les Islanders de New York ont gagné 5-1 devant la Caroline, vendredi, réduisant à 2-1 l’avance des Hurricanes dans la série.