(Calgary) Les Flames de Calgary ont annoncé lundi que le directeur général Brad Treliving avait quitté son poste d’un commun accord après neuf saisons dans ce rôle.

La Presse Canadienne

Don Maloney a été promu président des opérations hockey et aura les responsabilités de directeur général de manière intérimaire.

L’équipe a indiqué que la recherche d’un nouveau directeur général commençait immédiatement.

« Il est difficile de dire au revoir à un collègue de qualité et un ami, a dit le président des Flames, John Bean, dans un communiqué. Nous remercions Brad pour sa contribution lors des neuf dernières années et nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir, autant personnellement que professionnellement.

« Pour nos partisans et pour notre entreprise, nous avons décidé d’aller de l’avant et nous sommes confiants que Don trouvera le bon directeur général pour continuer sur la fondation laissée par Brad et guider notre équipe vers la coupe Stanley. »

Les Flames ne se sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour une deuxième fois en trois saisons, malgré une récolte de 93 points.

Ils ont compilé un dossier de 324-238-58 durant le règne de Treliving et ont participé aux séries cinq fois, atteignant le deuxième tour en 2015 et 2022.

Plusieurs joueurs ont déçu cette saison, dont les attaquants Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri, qui ont été acquis par Treliving l’été dernier.

Huberdeau s’est contenté d’une récolte de 55 points après avoir établi un sommet personnel avec 115 points en 2021-22 avec les Panthers de la Floride. De son côté, Kadri a amassé 56 points après avoir lui aussi fracassé sa marque personnelle avec 87 points la saison précédente avec l’Avalanche du Colorado. Kadri a ensuite aidé l’Avalanche à remporter la coupe Stanley.

Pendant ce temps, Matthew Tkachuk, impliqué dans l’échange qui a amené Huberdeau et le défenseur Mackenzie Weegar aux Flames, a récolté plus de 100 points lors d’une deuxième campagne de suite, établissant une marque personnelle avec 109 points avec les Panthers.

Les Flames ont investi un total de 133 millions US sur 15 saisons de contrat en Huberdeau et Kadri.

Le gardien Jacob Markstrom a également signé un contrat de six saisons et 36 millions US en 2020. Après avoir été finaliste pour le trophée Vézina en 2021-22, Markstrom a connu des hauts et des bas cet hiver.

Le contrat de Treliving arrivait à échéance cet été.

Les Flames n’ont pas fait d’annonce concernant l’avenir de l’entraîneur-chef Darryl Sutter, dont le contrat est encore valide jusqu’à la fin de la saison 2023-24.