PHOTO JASON BEHNKEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Capitals de Washington et l’entraîneur Peter Laviolette ont convenu de mettre fin à leur association après que l’équipe ait manqué les séries éliminatoires pour la première fois en près de dix ans.

Associated Press

Le directeur général Brian MacLellan a annoncé la décision, qu’il a qualifiée de mutuelle, vendredi, moins de 24 heures après la fin de la saison des Capitals. Le contrat de Laviolette arrivait à échéance.

« Nous sommes reconnaissants envers Peter pour son leadership et son dévouement à notre organisation au cours des trois dernières saisons, a déclaré MacLellan dans un communiqué. Peter est une personne de qualité qui a représenté notre club avec intégrité et a guidé notre équipe à travers de nombreuses circonstances difficiles au cours de son mandat en tant qu’entraîneur. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Laviolette, 58 ans, était l’entraîneur les Capitals au cours des trois dernières saisons. Il a atteint les séries éliminatoires à chacune des deux premières, prolongeant à huit saisons la séquence de présence en séries. Les Caps ont toutefois perdu au premier tour chaque fois, et n’ont pas gagné une série depuis qu’ils ont remporté la Coupe Stanley en 2018 sous la direction de Barry Trotz.

Laviolette quitte Washington avec une fiche de 220-115-78. Il a aussi mené la Caroline à la Coupe en 2006 et deux autres équipes à la finale : Philadelphie en 2010 et Nashville en 2017.

MacLellan, le président Dick Patrick et le propriétaire Ted Leonsis vont maintenant se mettre à la recherche du huitième entraîneur de la carrière d’Alex Ovechkin dans la LNH.

Ovechkin est à 73 buts de battre le record de Wayne Gretzky en carrière. Il aura 38 ans en septembre et il lui reste trois ans de contrat.

Leonsis a dit à Ovechkin qu’il ne reconstruirait pas tant que le capitaine russe serait à la poursuite du record de Gretzky. Le remplaçant de Laviolette aura donc pour mission de permettre aux Capitals de continuer à gagner — et à marquer des buts — avec un effectif vieillissant et des possibilités limitées de changement majeur en raison de la longueur des contrats et du plafond salarial qui augmentera assez peu.

Pour le moment, l’ancien adjoint à Washington Spencer Carbery, qui travaille actuellement à Toronto, et l’ancien capitaine Jeff Halpern — deux fois vainqueur de la Coupe avec Jon Cooper à Tampa Bay — sont considérés comme deux des meilleurs candidats.