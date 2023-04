Sean Monahan sort d’une saison résolument frustrante. Limité à 25 matchs, il n’a pas beaucoup eu l’occasion de se mettre en valeur, à la dernière année de son contrat au demeurant.

La fin du calendrier l’a privé d’un retour au jeu, lui qui a soigné des blessures au pied puis à l’aine. Il souhaite maintenant consacrer son été à retrouver pleinement la forme.

Joueur autonome sans compensation à compter du 1er juillet prochain, l’attaquant a clairement indiqué qu’un retour avec le Tricolore était très possible pour lui.

« Je n’ai pas joué suffisamment de matchs au Centre Bell », a-t-il dit, vendredi, pendant le bilan de fin de saison du club.

À ses yeux, l’équipe sera compétitive au cours des prochaines années. Il affirme avoir déjà lié des amitiés à long terme, malgré son passage écourté dans la formation.

L’ancien des Flames de Calgary, acquis par le CH l’été dernier, a amassé 17 points en 25 rencontres dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

Caufield : toujours pas de nouveau contrat

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Cole Caufield

Le nouveau contrat que doit signer Cole Caufield passionne beaucoup de monde. À l’entendre parler, c’est à croire que le principal concerné n’en fait pas partie.

Interrogé sur les négociations en cours avec la direction du club, l’attaquant a été circonspect.

Je reste à l’écart de ça. Ma saison est terminée depuis un bon moment, il n’y a pas de presse. Quand ça arrivera, ça arrivera. Je me concentre sur ma rééducation. Cole Caufield

Caufield a été opéré à l’épaule, en janvier dernier, et n’a plus joué depuis. Sa rééducation est fidèle à l’échéancier établi, assure-t-il, et il sera pleinement rétabli au prochain camp d’entraînement.

Au moment de rendre les armes, il avait marqué 26 buts en 46 rencontres, un rythme de quelque 45 buts sur une saison complète.

« Que crois-tu avoir prouvé ? », lui a demandé un reporter.

« Rien du tout », a-t-il rétorqué, rappelant qu’il n’avait pas encore disputé une campagne du début à la fin dans la LNH.