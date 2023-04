Frédérick Gaudreau est au Minnesota pour y rester. Le Québécois s’est entendu sur les termes d’une nouvelle entente de cinq ans et 10,5 millions avec le Wild.

L’attaquant de 29 ans empochera 2,1 millions de dollars annuellement jusqu’à la saison 2027-28. C’est une augmentation de près d’un million par année par rapport à son dernier contrat, qui vient à échéance cette saison.

Frédérick Gaudreau est une des belles histoires de la LNH. Le Bromontois ne l’a pas toujours eu facile. Jamais repêché, il a disputé quatre saisons dans la Ligue américaine avant de jouer une campagne complète dans le circuit Bettman en 2018-2019, avec les Predators de Nashville. L’année suivante, il retournait dans la Ligue américaine.

Cette saison-là lui a permis de signer un contrat d’un an avec les Penguins en 2020 et d’arriver à Pittsburgh « plus confiant ». Plus « lui-même », c’est-à-dire « plus polyvalent et complet que strictement défensif », expliquait-il à La Presse en octobre dernier.

Au sein de la formation de Sidney Crosby, Gaudreau a amassé 10 points en 19 matchs, ce qui lui a valu un contrat avec le Wild l’année suivante. L’année dernière, sa patience et ses efforts ont finalement porté leurs fruits ; il a récolté 44 points en 76 rencontres avec le Wild, ce qui était, de loin, sa meilleure production offensive en carrière.

Cette saison, Gaudreau présente une fiche de 17 buts et 36 points en 81 parties. Il est le sixième meilleur pointeur de son équipe. C’est sans parler de ses 52 tirs bloqués.