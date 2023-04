PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS

(Denver) L’Avalanche du Colorado tentera de défendre son titre de champion de la Coupe Stanley sans son capitaine, Gabriel Landeskog.

Associated Press

L’équipe a annoncé jeudi que Landeskog s’absentera de la classique printanière en raison d’une blessure à un genou qui l’a contraint à rater l’ensemble du calendrier régulier.

Landeskog a subi en octobre sa deuxième intervention chirurgicale à un genou en 2022, et il devait s’absenter pendant 12 semaines. Il n’a toutefois pas pu récupérer aussi rapidement qu’espéré, l’empêchant d’effectuer son retour au jeu.

Le Suédois âgé de 30 ans a passé la dernière décennie en tant que capitaine de l’Avalanche, et il a totalisé 22 points en 20 matchs éliminatoires la saison dernière, en route vers la conquête de la coupe Stanley.

Landeskog doit encore écouler six saisons à son contrat de huit ans et 56 millions US ratifié en 2021.