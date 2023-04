Le Canadien

David Savard remporte le trophée Jacques-Beauchamp-Molson

(Montréal) David Savard avait déjà ses enfants à surveiller à la maison, il a dû en superviser cinq de plus à l’aréna cet hiver et son excellence dans ce rôle, en plus de son jeu sur la patinoire, lui ont valu le trophée Jacques-Beauchamp-Molson.