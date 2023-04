Depuis son retour dans la Ligue américaine de hockey, Rafaël Harvey-Pinard n’a pas perdu de temps à retrouver ses repères et l’amour des partisans.

Le récipiendaire de la Coupe Molson pour le mois de mars avec le Canadien, a été complice de cinq filets des siens et a permis au Rocket de Laval de signer un gain d’une importance capitale de 6-3 aux dépens des Marlies de Toronto, mercredi soir à la Place Bell.

Le joueur le plus chaudement acclamé par la foule a été le catalyseur de la formation lavalloise. Il a permis à ses compagnons de trio de briller. Anthony Richard a inscrit un tour du chapeau et Mitchell Stephens a réalisé un doublé.

Grâce à ce gain, le Rocket accentue la pression sur les Monsters de Cleveland dans la course aux séries. Le club-école des Blue Jackets de Columbus a encore sa destinée entre ses mains, mais la pression est élevée.

Accessoirement, la victoire des troupiers de Jean-François Houle a officiellement exclu les Senators de Belleville de la course aux séries éliminatoires. Ce sera donc une lutte entre les Monsters et le Rocket pour le cinquième et dernier rang donnant accès aux séries. À noter qu’en théorie, les Comets de Utica pourraient rater les séries éliminatoires, mais dans un scénario plus qu’improbable.

La fièvre des séries s’est lentement emparée de Laval. L’ambiance a été tellement survoltée à la Place Bell que les partisans se sont même permis une vague lors d’un avantage numérique. Oui, la même vague qui est normalement utilisée pour chasser l’ennui quand l’équipe locale n’est pas dans le coup, pourtant le spectacle a été au rendez-vous.