(Elmont) Brock Nelson a marqué deux buts pour permettre aux Islanders de New York de vaincre le Canadien de Montréal par la marque de 4-2, mercredi soir au UBS Arena.

La Presse Canadienne

La victoire permet aux Islanders (42-31-9) d’accéder aux séries éliminatoires pour la quatrième fois en cinq ans et d’éliminer les Penguins de Pittsburgh.

Nelson a d’abord inscrit son 35e but de la saison à mi-chemin de la première période avant d’ajouter l’éventuel filet victorieux au milieu de la deuxième période.

Hudson Fasching (10e), en première période, et Anders Lee (28e), tard au troisième vingt, ont également déjoué Samuel Montembeault, qui a fait face à 35 tirs. Le défenseur Noah Dobson a fait sa part avec deux mentions d’aide pour les Islanders, qui complètent leur saison avec 93 points.

Rem Pitlick (6e), au premier vingt, et Nick Suzuki (25e), en désavantage numérique en deuxième période ont fait mouche pour le Tricolore qui a été limité à 19 tirs.

Le Canadien (31-44-6) termine donc sa saison avec une fiche de 14-24-3 à l’étranger, incluant des défaites dans neuf de leurs 11 dernières sorties loin de ses partisans. Cette longue et pénible campagne prendra fin demain soir au Centre Bell avec la visite de la crème de la LNH en 2022-23, soit les Bruins de Boston.

Départ peu convaincant

S’ils avaient l’intention de jouer les trouble-fête et gâcher la soirée des Islanders et de leurs partisans, les joueurs du Canadien ont raté leur objectif en début de match.

Il a fallu presque 10 minutes aux hommes de Martin St-Louis pour obtenir un premier tir en direction d’Ilya Sorokin, un intervalle durant lequel les Islanders ont testé Montembeault en cinq occasions. Le gardien du Tricolore a finalement cédé sur le sixième tir des locaux, à 10 : 26.

Une fois à l’intérieur du territoire montréalais, Nelson s’est laissé glisser vers sa gauche avant de laisser partir un vif tir des poignets à contre-courant, qui a déjoué Montembeault du côté de la mitaine, dans la partie supérieure.

Le Canadien a beaucoup mieux paru en deuxième moitié de période, et il a fini par égaler le score avec un peu plus de deux minutes à jouer au premier vingt.

Jake Evans a subtilisé la rondelle à Dobson en zone adverse et alors qu’il aurait pu décocher un tir du haut de l’enclave, Evans a plutôt choisi de relayer la rondelle à sa droite où se trouvait Pitlick. Son vif tir sur réception n’a donné aucune chance à Sorokin.

Cette égalité n’a pas duré très longtemps, 79 secondes pour être précis.

Une passe très vive de Joel Edmundson, venue du fond de la zone du Canadien, s’est retrouvée sur la lame du bâton de Jean-Gabriel Pageau, posté le long de la rampe sur le flanc droit.

Pageau a tiré vers le devant du filet et Zach Parisé a fait dévier le disque au-dessus de l’épaule de Montembeault et sur la barre horizontale.

Plus rapide à réagir que Suzuki, Fasching a réussi à se présenter devant le gardien du Canadien et pousser la rondelle du revers dans le filet.

Nelson a ajouté son deuxième du match à mi-chemin de la deuxième période en faisant dévier un tir des poignets de Dobson.

Contre toute attente, le Canadien a réduit l’avance des Islanders avec un peu plus de trois minutes à écouler la période médiane, pendant une punition mineure à Brendan Gallagher.

Suzuki a battu de vitesse le défenseur Samuel Bolduc dans une course pour la rondelle et en plongeant, d’une seule main et du revers, le capitaine du Tricolore a trouvé le moyen de soulever la rondelle dans la partie supérieure du filet, à la gauche de Sorokin.

Ce but n’a toutefois pas donné un élan au Canadien en troisième période lors de laquelle il n’a récolté que cinq tirs.

Les Islanders n’ont pas été tellement plus dynamiques lors de cette dernière période, ne dirigeant que sept tirs. L’un d’eux a toutefois trompé la vigilance de Montembeault lorsque Lee a fait dévier un tir des poignets du défenseur Sebastian Aho avec quatre minutes à jouer.