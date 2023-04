La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé mardi soir que les Coyotes de l’Arizona et les Kings de Los Angeles s’affronteront à Melbourne, en Australie, dans le cadre de deux matchs présaison.

Les deux affrontements auront lieu les 23 et 24 septembre au Rod Laver Arena. Il s’agira du premier match de la ligue dans l’hémisphère Sud.

L’organisation de ces duels permettra « faire grandir le sport », selon la stratégie internationale de la ligue, a-t-elle indiqué par voie de communiqué.

« C’est non seulement une victoire pour les amateurs, mais ça engendrera d’immenses bénéfices pour le tourisme de la ville. Ces matchs serviront également à promouvoir Melbourne des millions de potentiels téléspectateurs à travers le monde », a indiqué Steve Dimopoulos, le ministre du Tourisme, du Sport et des évènements majeurs de l’Australie.

« Les Coyotes de l’Arizona et les Kings de Los Angeles sont deux des jeunes équipes les plus prometteuses de notre Ligue et parmi nos franchises les plus innovantes et les plus aventureuses. Nous attendons avec impatience leurs deux matchs au Rod Laver Arena et nous savons que cette visite historique ravira nos nombreux amateurs en Australie », a pour sa part évoqué le commissaire Gary Bettman.