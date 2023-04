Rondelle libre

Reconstruction du Canadien : en bonne posture malgré le retard

Les Sabres de Buffalo, les Red Wings de Detroit, les Sénateurs d’Ottawa et le Canadien ont quelques traits en commun : ils évoluent dans la section Atlantique et sont en reconstruction. Nous avons fait état des forces en présence chez les Sabres et les Red Wings la semaine dernière et les Sénateurs lundi. Aujourd’hui, au tour du Canadien de Montréal.