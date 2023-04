(Laval) Rafaël Harvey-Pinard croit comprendre qu’il est avec le Rocket pour la semaine, quoi qu’il arrive dans la très dynamique infirmerie du grand club. Il a joué comme un gars qui est prêt à y mettre du sien.

Harvey-Pinard et Jesse Ylönen ont touché la cible, tandis que Cayden Primeau s’est transformé en véritable mur et le Rocket de Laval a signé un important gain de 4-0 contre les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, lundi, à la Place Bell.

Primeau a été l’artisan de cette victoire, fort de ses 41 arrêts. Mais l’énergie contagieuse de Harvey-Pinard, à son premier match à Laval depuis le 14 janvier, a donné une étincelle aux Lavallois. Dès la présentation des joueurs, la foule a rugi quand le nom du petit ailier a été annoncé. Harvey-Pinard l’a bien rendu au public en touchant la cible dès la troisième minute. Sa percutante mise en échec contre Jack St. Ivany a également animé la foule.

« Je m’attends à rester ici. Selon ce que je me suis fait dire, ce sera ici pour la semaine », a convenu le Saguenéen.

Et visiblement, de passer du Canadien, qui joue sans enjeu au classement depuis des semaines devant des spectateurs pas toujours engagés, au Rocket, qui se battait pour sa survie devant 8666 bruyants partisans, a survolté le joueur.

« J’étais excité de jouer ce match-là, il y a toujours une belle ambiance, les partisans sont toujours présents. J’étais vraiment content de marquer ce but-là », a relaté Harvey-Pinard.

Puis, en troisième période, avec un pointage toujours à 1-0, Ylönen a marqué d’un puissant tir sur réception, un but de la Ligue nationale. Le Finlandais portait le chandail du Rocket pour la première fois depuis le 4 février.

Aux yeux de Primeau, il y avait clairement un « avant » et un « après » dans les performances de ses deux coéquipiers, qui ont passé les derniers mois dans la LNH. « Ils jouent très bien et avec beaucoup de confiance en ce moment et on l’a vu ce soir. Leurs tirs étaient incroyables. HP a dégainé rapidement, et je pense qu’aucun gardien n’arrête le tir d’Ylö. C’étaient deux gros buts. »

Il était clair, à la date limite des transactions, que Kent Hughes voyait Harvey-Pinard et Ylönen aider le club-école en fin de saison. C’est pourquoi les deux ailiers ont été cédés sur papier au Rocket le 3 mars, afin qu’ils soient admissibles aux séries de la Ligue américaine.

Ils n’ont visiblement pas souffert du « blues de la rétrogradation », si une telle chose existe. Ils n’en ont jamais souffert en fait, foi de Jean-François Houle. « Ylö n’a jamais eu de problème, il est assez intelligent pour savoir où il en est dans sa carrière. Et HP, qu’il soit n’importe où, il joue de la même manière. Tu n’as pas besoin de le casser, de jouer une game mentale avec lui. »

Gabriel Bourque a ajouté le but d’assurance avec deux minutes à disputer au match, tandis que Danick Martel a complété le pointage dans un filet désert. Martel a chuté lourdement dans la bande après son but et semblait incommodé au bras droit après la séquence.

Martel « avait l’air correct », dixit Houle, qui avait toutefois d’autres soucis en tête. Les défenseurs Nicolas Beaudin et William Trudeau ont quitté le match avant la fin et devront rencontrer les médecins avant d’en savoir plus.

La visite du capitaine

Toujours au rayon des moins bonnes nouvelles pour les hommes de Jean-François Houle, ils n’ont pas pu creuser l’écart au classement puisque les Monsters de Cleveland, l’équipe qui les pourchasse pour la dernière place donnant accès aux séries, ont également triomphé lundi. Le Rocket conserve donc son avance d’un point devant Cleveland au 5e rang de la division Nord, mais les Monsters ont un match en main.

Et dans les nouvelles à la fois bonnes et mauvaises pour l’équipe, on note la visite d’Alex Belzile, aperçu autour du vestiaire après la joute. Une mauvaise nouvelle en ce sens qu’il portait toujours une botte protectrice et n’a donc pas guéri miraculeusement tel un Lazare des temps modernes.

Mais une bonne nouvelle parce que Houle se réjouissait de la présence de son capitaine qu’il a perdu en cours de route aux mains du grand club.

« Il espérait qu’on gagne pour qu’il puisse venir en bas ! On était super contents de le voir. C’est notre capitaine depuis deux ans, il était là l’an passé, les gars étaient super contents de le voir avec sa botte. »

Le Rocket disputera ses deux derniers matchs mercredi et vendredi, deux duels à domicile.