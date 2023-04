(Brossard) Personne n’a été épargné par les blessures chez le Canadien de Montréal cette saison. Et même si l’accent a été mis sur l’apprentissage, les jeunes joueurs qui ont passé les dernières semaines sur la touche assurent qu’ils ont pu continuer leur progression même s’ils n’ont pas foulé la glace.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

« Même quand vous êtes blessés, vous venez au travail chaque jour, a souligné le défenseur Kaiden Guhle, lundi. Vous devez suivre votre programme de rééducation, vous passez du temps dans le gymnase.

« Ce ne sont pas des vacances. Il y a quand même des choses à faire », a-t-il ajouté.

Guhle aura été limité à 44 parties à sa première saison dans la LNH, en raison de blessures à chaque jambe. Son dernier match remonte au 16 mars, quand il a subi une entorse à la cheville gauche face aux Panthers de la Floride.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Kaiden Guhle

Parmi les autres recrues du Canadien, Jordan Harris a disputé 65 rencontres, Arber Xhekaj, 51, et Juraj Slafkovsky, 39. Cole Caufield a été limité à 46 parties à sa deuxième saison complète dans la LNH, et Kirby Dach, qui est âgé de 22 ans, à 58 rencontres.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a déjà mentionné que le programme de préparation physique serait révisé à la fin de la campagne – comme tout le reste. Cependant, les joueurs soutiennent tous que c’est surtout la malchance qui a frappé le Canadien.

« J’espère que ça ne se reproduira plus », a dit Slafkovsky, qui a sauté sur la patinoire du Complexe sportif Bell lundi pour une première fois depuis qu’il a subi une blessure au genou gauche le 15 janvier face aux Rangers de New York.

« Les autres équipes n’ont pas été aussi frappées par les blessures, donc on ne peut pas blâmer le calendrier intense de la LNH. Je suis certain que ce sera mieux dans notre cas la saison prochaine », a-t-il poursuivi.

Xhekaj, lui, s’est blessé à l’épaule droite durant un combat contre Vincent Desharnais, le 12 février, face aux Oilers d’Edmonton. Il a admis avoir fait une certaine introspection depuis l’incident.

« Je vais peut-être penser un peu plus à ma carrière à long terme et réfléchir un peu plus aux situations quand je jette les gants », a dit Xhekaj, qui s’est battu neuf fois cette saison.

« Je n’ai plus à faire mes preuves. Je pense que je l’ai déjà fait. Je vais bien évidemment continuer de jouer de façon robuste, et ce qui arrivera arrivera. Je crois quand même que c’était un bête accident, comme nous en avons vu plusieurs cette saison », a-t-il ajouté.

Un allié important

Les trois jeunes joueurs rendus disponibles par le Canadien lundi ont tous parlé du travail à faire en regardant les matchs à partir des hauteurs du Centre Bell. Ils ont aussi souligné la contribution importante d’Adam Nicholas, directeur du développement hockey chez le Tricolore.

Nicholas a envoyé des séquences vidéo aux joueurs blessés les mettant non seulement en vedette, mais aussi d’autres étoiles de la LNH.

Guhle a souligné avoir visionné des séquences impliquant Josh Morrissey, des Jets de Winnipeg, Ryan McDonagh, des Predators de Nashville, et Brandon Montour, des Panthers.

De son côté, Slafkovsky a dévoilé que Nicholas se servait de Matthew Tkachuk, des Panthers, comme d’un modèle que le jeune hockeyeur slovaque doit émuler.

« À cause de sa façon de jouer, de ce qu’il peut faire sur la glace, a indiqué Slafkovsky au sujet du cinquième meilleur marqueur de la LNH en date de lundi midi. Il est un assez bon joueur ! Je peux apprendre beaucoup de lui. »

Xhekaj a aussi indiqué avoir appris certains trucs du métier en observant les vétérans du Canadien, dont Mike Matheson, David Savard et Joel Edmundson.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Arber Xhekaj

« J’ai quelques détails à améliorer ; par exemple la protection du devant du filet, le positionnement et le travail avec le bâton, a souligné Xhekaj. Je n’avais jamais constaté à quel point c’était le genre de détails qui font des joueurs ce qu’ils sont et qui font qu’ils ont de longues carrières. »

St-Louis a beau rappeler que les répétitions obtenues par les joueurs sur la glace cette saison ne s’achètent pas, les jeunes joueurs espèrent avoir aussi tiré profit de chaque journée hors de la patinoire afin d’être encore meilleurs la saison prochaine.

« Nous avons un bel avenir à la ligne bleue, et à l’attaque aussi, a affirmé Guhle. Les prochaines années seront excitantes. »

Si le temps sur la touche n’a pas été du temps perdu, cela pourrait bien être vrai. On en aura une meilleure idée l’automne prochain.