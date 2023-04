(Milwaukee) Pierrick Dubé a amassé deux buts et une aide et le Rocket de Laval a vaincu les Admirals de Milwaukee 6-4, samedi soir, dans un match de la Ligue américaine de hockey.

La Presse Canadienne

Dubé s’est signalé en troisième période, créant l’égalité dès la 25e seconde avant de faire mal aux Admirals à 9 : 41.

Emil Heineman a réussi un sixième but en six matchs dans la Ligue américaine. Anthony Richard, Gabriel Bourque et Olivier Galipeau ont ajouté un but chacun pour la formation de Laval.

Cayden Primeau a repoussé 23 des 27 rondelles dirigées vers lui pour le Rocket (29-28-10), qui a enregistré un quatrième gain d’affilée.

Anthony Angello, Navrin Mutter, Tommy Apap et Tye Felhaber ont répliqué pour les Admirals (39-21-5). Devin Cooley a bloqué 30 lancers dans la défaite.