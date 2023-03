Natalie Spooner disputera un neuvième Championnat du monde de hockey féminin pour le Canada, mais celui-ci aura une signification différente pour l’athlète.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Moins de quatre mois après avoir donné naissance à son fils Rory, l’attaquante de 32 ans n’était pas certaine d’être choisie pour représenter son pays à Brampton.

« Toute cette aventure que j’ai traversée, sans vraiment savoir si j’allais pouvoir revenir à temps, avec la forme nécessaire pour jouer, c’était vraiment l’un de ces moments qui me faisaient me demander comment cela allait se dérouler », a dit Spooner à La Presse Canadienne.

Le Canada affrontera la Finlande en match préparatoire samedi, au Gale Centre à Niagara Falls, en Ontario.

Après avoir remporté les deux derniers tournois, l’équipe nationale féminine du Canada amorcera sa quête d’un triplé avec un match contre la Suisse, au CAA Centre à Brampton, le 5 avril.

Spooner sera de retour dans la formation du Canada pour la première fois depuis que le pays a battu les États-Unis pour l’or, en finale des Jeux olympiques de Pékin de 2022. Il s’agira de son premier match international depuis qu’elle et son mari, Adam Redmond, ont donné naissance à Rory, le 6 décembre.

« Avoir Rory sur place sera vraiment unique, a dit la hockeyeuse originaire de Toronto. Il ne s’en souviendra probablement pas, mais il pourra me voir jouer et je crois que ce sera vraiment super.

« Ce Championnat du monde va me paraître un peu différent. J’aurai quelques trucs à ajuster. C’est génial, car ça va être très près de la maison et cela va me permettre d’avoir tout ce soutien autour de moi. »

Spooner n’est pas la première Canadienne à revenir au jeu après avoir donné naissance.

La défenseuse Meaghan Mikkelson est également passée par là, après la naissance de son fils en 2015, ainsi que celle de sa fille en 2019.

La défenseuse Becky Kellar a joué pour le Canada lors des championnats de 2005 et 2008. Dans les deux cas, cela suivait la naissance d’un garçon.

Spooner a accéléré son processus de retour au jeu, elle qui patinait encore après 36 semaines de grossesse.

« Je n’ai pris environ que huit semaines de repos, a dit l’attaquante. Je me sens très bien sur la patinoire. Je ressens un peu de douleur à l’os pubien, donc ce n’est que de faire attention à cette douleur. Je ne me sens pas derrière le groupe du tout. »

Le premier match de Spooner après la naissance de Rory a eu lieu le 24 février, avec l’Association des joueuses de hockey professionnel féminin à Tampa Bay, en Floride.

Elle a disputé six matchs au sein de cette ligue, l’entraîneur-chef Troy Ryan se rendant même à Washington, D. C. pour la voir, ainsi que d’autres joueuses de l’équipe canadienne, jouer au début du mois de mars.

« Notre équipe médicale discute directement avec elle et son médecin afin de savoir si elle continuera à gagner en vitesse et en force de manière sécuritaire, a dit Ryan. Toutes les informations qui m’ont été données montraient d’énormes progrès sur une base hebdomadaire.

« Cela montre son dévouement pour son sport. Une partie de cela est ce qu’elle a fait à la suite de son accouchement, une autre durant sa grossesse, mais une grosse partie est ce qu’elle a fait avant. Nous croyons qu’elle peut nous apporter un championnat et c’est super lorsque ça vient avec une histoire comme celle-là. »

Spooner se classe neuvième de l’histoire du Canada avec 121 points (66 buts et 55 aides) en 147 matchs.

Elle a remporté l’or olympique deux fois, en 2014 et 2022, en plus de gagner deux fois l’or au Championnat du monde de hockey féminin, en 2021 et 2022.